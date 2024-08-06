Песок вместо снега. Стало известно, во сколько обойдется поездка на курорт зимой

В агентстве Space Travel рассказали, что в последние несколько лет наиболее популярным зимним направлением у россиян остаются ОАЭ — туда больше всего прямых рейсов, причем из более чем десяти регионов. Кроме того, чтобы попасть в эмираты, не нужна виза, а время в полете составит всего пять часов.