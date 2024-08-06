Песок вместо снега. Стало известно, во сколько обойдется поездка на курорт зимой

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В Российском союзе туриндустрии рассказали, что сейчас идеальное время для планирования зимнего отдыха. За несколько месяцев до наступления холодов туристы могут не только оформить путевки с выгодой, но и успеть изучить отели, в которых хотели бы остановиться, цены на авиабилеты и другие важные детали.
Операторы и авиакомпании уже формируют маршруты и утверждают расписание на зимний сезон, пишут «РИА Новости». Так, с первого октября «Аэрофлот» отправит прямые рейсы на Гоа, а со второго — на Сейшелы.
Отмечается, что в этом году спрос на акции раннего бронирования вырос на 15-20%. Руководитель департамента PR и маркетинговых коммуникаций LOTİ Александра Дмитриева объяснила, что такой подход к путешествию позволяет значительно сэкономить и не ограничивает выбор.
В агентстве Space Travel рассказали, что в последние несколько лет наиболее популярным зимним направлением у россиян остаются ОАЭ — туда больше всего прямых рейсов, причем из более чем десяти регионов. Кроме того, чтобы попасть в эмираты, не нужна виза, а время в полете составит всего пять часов.
Если бронировать отдых заранее, недельный тур с проживанием в четырехзвездочном отеле без питания в Дубае обойдется примерно в 112 тысяч рублей на двоих. За отдых в отеле той же категории в эмирате Фуджейра придется заплатить от 147 тысяч рублей.
На втором месте по спросу среди россиян оказался Таиланд. Эксперты отмечают, что такая картина сложилась благодаря увеличению прямых рейсов.
«По акции раннего бронирования можно сэкономить от 15 до 20 процентов стоимости. Но важнее возможность выбрать нужный отель и тип номера — идеальные по соотношению цены и качества раскупают в первую очередь. Путевка на девять дней на двоих на начало декабря с перелетом эконом-классом и проживанием в „четверке“ с завтраками — от 253 тысяч рублей», -рассказали в турагентстве Coral Travel.
В числе самых популярных зимних направлений, неизменно, остаются Египет и Мальдивы. В стране пирамид в декабре столбик термометра может показывать около 25 градусов тепла, поэтому лучше выбирать гостиницы с подогреваемым бассейном.
Для путешествия на Мальдивы не нужны визы. Туда из России летают прямые самолеты, а недорого отдохнуть можно на локальных островах, где живут местные. Каникулы в начале декабря в резортах обойдутся примерно в 300 тысяч рублей при перелете эконом-классом и размещении в четырехзвездочном отеле.