Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский рассказал об инновациях в постройке воздушных ЛЭП

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский подчеркнул значимость и масштабность проводимых бригадой работ. Ведь линия проходит через посёлок Волжский, шесть садовых некоммерческих товариществ и несколько предприятий.
«Новая линия будет выполнена в железобетоне. Раньше здесь был натянут голый провод, который плохо выдерживал ветровые нагрузки и налипание мокрого снега. Сейчас мы меняем провода на изолированные, убираем старые деревья, чтобы нагрузка от упавших веток и листьев на линию была минимальной. Ещё устанавливаются специальные индикаторы короткого замыкания, и если у кого-то из абонентов произойдёт отключение, то все остальные этого даже не почувствуют. Радостно, что шаг за шагом мы идём вперёд, к улучшению нашей городской среды», — отметил Андрей Жуковский.
Компания одной из первых в городе применяет в работе умные разъединители. Во время замыкания эти устройства сами разбивают линию на участки и определяют место повреждения. Управлять ими можно удалённо, и это помогает начать восстановление линии ещё до приезда бригады.
«Мероприятие действительно полезное и планировалось уже давно, особенно если говорить о конкретно этой линии. Здесь часто происходили отключения в период сложных метеоусловий, например, в сильный ветер и снег. С деревьев летели ветки прямо на неизолированные провода, случалось замыкание, электричества не было везде вплоть до приезда бригады. Реконструкция линии позволит нам скорейшим образом устранять повреждения, а жителям Омска — быстрее возвращать электроэнергию в свои дома», — рассказал начальник производственно-технического отдела «Омскэлектро» Виталий Попов.
Также генеральный директор компании подчеркнул, что «Омскэлектро» постоянно стремится к обновлению и модернизации энергетических сетей, что позволяет сводить физический износ инфраструктуры к минимуму, оптимизировать диспетчерское управление, а также оперативно подключать абонентов как после плановых работ, так и при аварийных ситуациях.