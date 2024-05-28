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Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский

Гендиректор «Омскэлектро» Жуковский рассказал об инновациях в постройке воздушных ЛЭП

28 мая 2024, 14:15
Фото: АО «Омскэлектро»
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский
Команда «Омскэлектро» продолжает реализацию инвестиционной программы на 2024 год. Сейчас компания реконструирует воздушную линию электропередач в Октябрьском округе. Её протяжённость — около шести километров.

Генеральный директор «Омскэлектро» Андрей Жуковский подчеркнул значимость и масштабность проводимых бригадой работ. Ведь линия проходит через посёлок Волжский, шесть садовых некоммерческих товариществ и несколько предприятий.

«Новая линия будет выполнена в железобетоне. Раньше здесь был натянут голый провод, который плохо выдерживал ветровые нагрузки и налипание мокрого снега. Сейчас мы меняем провода на изолированные, убираем старые деревья, чтобы нагрузка от упавших веток и листьев на линию была минимальной. Ещё устанавливаются специальные индикаторы короткого замыкания, и если у кого-то из абонентов произойдёт отключение, то все остальные этого даже не почувствуют. Радостно, что шаг за шагом мы идём вперёд, к улучшению нашей городской среды», — отметил Андрей Жуковский.
Работы на воздушной линии электропередачиРаботы на воздушной линии электропередачи
Работы на воздушной линии электропередачи
Фото: АО «Омскэлектро»

Компания одной из первых в городе применяет в работе умные разъединители. Во время замыкания эти устройства сами разбивают линию на участки и определяют место повреждения. Управлять ими можно удалённо, и это помогает начать восстановление линии ещё до приезда бригады.

«Мероприятие действительно полезное и планировалось уже давно, особенно если говорить о конкретно этой линии. Здесь часто происходили отключения в период сложных метеоусловий, например, в сильный ветер и снег. С деревьев летели ветки прямо на неизолированные провода, случалось замыкание, электричества не было везде вплоть до приезда бригады. Реконструкция линии позволит нам скорейшим образом устранять повреждения, а жителям Омска — быстрее возвращать электроэнергию в свои дома», — рассказал начальник производственно-технического отдела «Омскэлектро» Виталий Попов.
Начальник производственно-технического отдела «Омскэлектро» Виталий ПоповНачальник производственно-технического отдела «Омскэлектро» Виталий Попов
Начальник производственно-технического отдела «Омскэлектро» Виталий Попов
Фото: АО «Омскэлектро»

Также генеральный директор компании подчеркнул, что «Омскэлектро» постоянно стремится к обновлению и модернизации энергетических сетей, что позволяет сводить физический износ инфраструктуры к минимуму, оптимизировать диспетчерское управление, а также оперативно подключать абонентов как после плановых работ, так и при аварийных ситуациях.

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#Илья Скобин#Омск#Реконструкция#Электричество#Инновации#Электроэнергия#Новости#Омскэлектро#Короткое замыкание#Электропередача
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