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Ткачева не отправили в список травмированных игроков «Авангарда»

Ткачева не отправили в список травмированных игроков «Авангарда»

3 августа 2024, 03:59
Фото: ХК «Авангард»
Руководство команды уверено, что спортсмен выйдет на лед до конца сезона.

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о будущем нападающего Владимира Ткачева. Город55 уже писал о том, что хоккеист во время индивидуальной разминки получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и выбыл из строя на неопределенный срок. Курьянов заявил, что в список травмированных Ткачева включать не будут.

— Мы даже не думаем, а точно знаем, что он выйдет, — цитирует слова Курьянова портал «Чемпионат». — И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждём Ткачева…

Сейчас в «Авангарде» ищут временную замену хокеисту. По словам Курьянова, в первую очередь посмотрят на уже имеющиеся в команде варианты.

Напомним: контракт Владимира Ткачева с омским клубом действует до 31 мая 2029 года, и за пять лет в «Авангарде» хоккеист должен заработать более 600 миллионов рублей.

#Николай Эйхвальд#Спорт#Авангард#Новости
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