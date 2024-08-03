Ткачева не отправили в список травмированных игроков «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о будущем нападающего Владимира Ткачева. Город55 уже писал о том, что хоккеист во время индивидуальной разминки получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и выбыл из строя на неопределенный срок. Курьянов заявил, что в список травмированных Ткачева включать не будут.