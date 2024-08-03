Ткачева не отправили в список травмированных игроков «Авангарда»

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал о будущем нападающего Владимира Ткачева. Город55 уже писал о том, что хоккеист во время индивидуальной разминки получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и выбыл из строя на неопределенный срок. Курьянов заявил, что в список травмированных Ткачева включать не будут.
— Мы даже не думаем, а точно знаем, что он выйдет, — цитирует слова Курьянова портал «Чемпионат». — И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждём Ткачева…
Сейчас в «Авангарде» ищут временную замену хокеисту. По словам Курьянова, в первую очередь посмотрят на уже имеющиеся в команде варианты.
Напомним: контракт Владимира Ткачева с омским клубом действует до 31 мая 2029 года, и за пять лет в «Авангарде» хоккеист должен заработать более 600 миллионов рублей.