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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

В Омской области две фуры сгорели дотла после столкновения, водители погибли

Водители погибли. В Омской области столкнулись и сгорели дотла две фуры

2 августа 2024, 15:46
Фото: МЧС Омск

В Омской области две фуры сгорели дотла после столкновения, водители погибли

Смертельное ДТП произошло на 466 километре трассы Тюмень-Омск, фуры вспыхнули после столкновения, оба водителя погибли на месте.

Сегодня вечером на 466 километре трассы Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП, его участниками стали две фуры и одна легковушка.

Предварительно установлено, что водитель большегруза «Ситрак» ехал из Омска в направлении Тюмени. На встречной полосе он столкнулся с другой фурой, участником аварии также стал «Ниссан», который следовал за ней. Все транспортные средства сгорели дотла. В ДТП погибли водители обоих фур, водитель легковушки не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и пять спасателей МЧС.

Фото: МЧС Омск
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