Водители погибли. В Омской области столкнулись и сгорели дотла две фуры

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Сегодня вечером на 466 километре трассы Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП, его участниками стали две фуры и одна легковушка.
Предварительно установлено, что водитель большегруза «Ситрак» ехал из Омска в направлении Тюмени. На встречной полосе он столкнулся с другой фурой, участником аварии также стал «Ниссан», который следовал за ней. Все транспортные средства сгорели дотла. В ДТП погибли водители обоих фур, водитель легковушки не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции и пять спасателей МЧС.