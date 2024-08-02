Водители погибли. В Омской области столкнулись и сгорели дотла две фуры

Предварительно установлено, что водитель большегруза «Ситрак» ехал из Омска в направлении Тюмени. На встречной полосе он столкнулся с другой фурой, участником аварии также стал «Ниссан», который следовал за ней. Все транспортные средства сгорели дотла. В ДТП погибли водители обоих фур, водитель легковушки не пострадал.