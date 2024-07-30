Хотел переплыть реку. В Омске из воды выловили обессиленного пловца

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Накануне омские росгвардейцы в компании с сотрудниками МЧС плавали по Иртышу, патрулируя акваторию и высматривая, не нужна ли кому-нибудь помощь. В районе моста имени 60-летия Победы они заметили мужчину, который еле-еле держался на воде. Омич был обессилен и нуждался в помощи.
Спасатели незамедлительно отправились к нему на катере, схватили веревку и кинули изнуренному омичу. Затем совместными усилиями вытянули его на борт.
По словам спасенного, он хотел переплыть реку, но природная стихия оказалась сильнее, и мужчину утащило течением в другую сторону. Омич поблагодарил сотрудников за помощь и пообещал больше так не делать.
Напомним, что в Омске за последнюю неделю утонули сразу две 15-летние школьницы. Одну из них — москвичку, гостившую в Омске с родителями и потерявшуюся в последний день отдыха, — пытались найти четыре дня.