Хотел переплыть реку. В Омске из воды выловили обессиленного пловца

Накануне омские росгвардейцы в компании с сотрудниками МЧС плавали по Иртышу, патрулируя акваторию и высматривая, не нужна ли кому-нибудь помощь. В районе моста имени 60-летия Победы они заметили мужчину, который еле-еле держался на воде. Омич был обессилен и нуждался в помощи.