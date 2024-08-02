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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Игорь Слабунов (на фото справа)

Сразу два деятеля спортивной культуры из Омска попали в базу «Миротворец

2 августа 2024, 07:12
Фото: Министерство спорта Омской области
Игорь Слабунов (на фото справа)
В списке уже значится множество спортсменов, чиновников и других деятелей Омской области.

Руководитель дирекции спортивных мероприятий Александр Окунев оказался в списках украинской базы «Миротворец» (заблокирован в РФ). Туда же внесли директора по управлению спортивными сооружениями Игоря Слабунова.

Оба омича попали в базу за участие в организации и проведении спортивных мероприятий в поддержку специальной военной операции.

Ранее Город55 сообщал, что чемпионка мира по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон также очутилась в базе «Миротворца». Спортсменка приняла участие в церемонии награждения победителей соревнований вместе с бойцом СВО. Кроме нее, в базу включили и жену бывшего министра спорта Омской области Ольгу Крикорьянц.

Чемпионку мира по пулевой стрельбе из Омска внесли в базу «Миротворца»
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#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Новости#Сво#База миротворца
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