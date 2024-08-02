Сразу два деятеля спортивной культуры из Омска попали в базу «Миротворец

Ранее Город55 сообщал, что чемпионка мира по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон также очутилась в базе «Миротворца». Спортсменка приняла участие в церемонии награждения победителей соревнований вместе с бойцом СВО. Кроме нее, в базу включили и жену бывшего министра спорта Омской области Ольгу Крикорьянц.