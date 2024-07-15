Чемпионку мира по пулевой стрельбе из Омска внесли в базу «Миротворца»

Чемпионка мира, Европы и России по пулевой стрельбе омичка Юлия Эйдензон попала в базу украинского «Миротворца». Ресурс заблокирован на территории России. Поводом послужило участие спортсменки в награждении призеров Кубка города Омска среди детских гандбольных команд, где вместе с ней медали вручал боец СВО.