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Чемпионка мира по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон попала в базу «Миротворца»

Чемпионку мира по пулевой стрельбе из Омска внесли в базу «Миротворца»

15 июля 2024, 08:42
Фото: Правительство Омской области

Чемпионка мира по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон попала в базу «Миротворца»

Чемпионка мира, Европы и России по пулевой стрельбе Юлия Эйдензон попала в базу «Миротворца», причиной стало участие в награждении победителей соревнований вместе с бойцом СВО.

Чемпионка мира, Европы и России по пулевой стрельбе омичка Юлия Эйдензон попала в базу украинского «Миротворца». Ресурс заблокирован на территории России. Поводом послужило участие спортсменки в награждении призеров Кубка города Омска среди детских гандбольных команд, где вместе с ней медали вручал боец СВО.

Напомним, что ранее в базу внесли главного тренера омского гандбольного клуба «Скиф» Павла Гуськова, причиной также стала работа на соревнованиях с участником спецоперации.

Главный тренер омского «Скифа» попал в базу «Миротворца»
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Стрельба#Новости#Пулевая стрельба#База#База миротворца
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