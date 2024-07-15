Чемпионку мира по пулевой стрельбе из Омска внесли в базу «Миротворца»

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:42
Чемпионка мира, Европы и России по пулевой стрельбе омичка Юлия Эйдензон попала в базу украинского «Миротворца». Ресурс заблокирован на территории России. Поводом послужило участие спортсменки в награждении призеров Кубка города Омска среди детских гандбольных команд, где вместе с ней медали вручал боец СВО.
Напомним, что ранее в базу внесли главного тренера омского гандбольного клуба «Скиф» Павла Гуськова, причиной также стала работа на соревнованиях с участником спецоперации.