gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Мэр Омска Сергей Шелест накануне Дня города встретился с зарубежными делегациями

Мэр Омска Сергей Шелест накануне Дня города встретился с зарубежными делегациями

2 августа 2024, 11:43
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-служба администрация Омска
На торжественном приеме присутствовали представили дипломатических миссий, 5 российских и 5 зарубежных городов.

В пятницу, 2 августа, накануне Дня города в администрации Омска состоялся торжественный прием, посвященный предстоящему праздничному событию. Вместе с мэром Сергеем Шелестом гостей приветствовали председатель Омского горсовета Владимир Корбут и и. о. представителя МИД России в городе Омске Елена Генова.

Участниками торжественного приема стали представители трех дипломатических миссий из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, пяти российских и пяти зарубежных городов.

На День города в Омск прибыли гости из Маньчжурии, Минска, Гомеля, Павлодара и Петропавловска. Представители российских городов (Ставрополя, Томска, Горно-Алтайска, Ангарска и Нижнего Новгорода) также не пропустили важный для Омска праздник.

«Мы очень признательны нашим иногородним и зарубежным гостям, а также дипломатам из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, нашедшим возможность разделить с нами радость праздника», — отметил глава города.
Фото: Сергей Сапоцкий / Пресс-служба администрации Омска

Сергей Шелест добавил, что встречается и общается с коллегами не только в День города, но именно этот праздник можно воспринимать как итог предыдущего периода сотрудничества и этап формирования новых планов.

Напомним, что мэр сегодня побывал на торжественном открытии «Флоры» и в компании коллег посмотрел цветочные композиции в двух скверах.

Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Политика#Общество#Омск#Праздники#День города#Новости#Сергей Шелест#Делегация#Торжественные приемы
Подпишитесь
Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами
Сегодня, 07:17
В Омской области военные при заключении контракта получат 800 тысяч рублей
Сегодня, 04:24
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Сегодня, 04:33
В День города по Омску ударит мощная магнитная буря
Сегодня, 05:42
РЭК Омской области установила предельный тариф на перелеты в Усть-Ишим из Омска
Сегодня, 12:10
Зарплаты до 200 тысяч. На омские оборонные заводы набирают 1800 рабочих
Сегодня, 11:30