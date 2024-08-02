Мэр Омска Сергей Шелест накануне Дня города встретился с зарубежными делегациями

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В пятницу, 2 августа, накануне Дня города в администрации Омска состоялся торжественный прием, посвященный предстоящему праздничному событию. Вместе с мэром Сергеем Шелестом гостей приветствовали председатель Омского горсовета Владимир Корбут и и. о. представителя МИД России в городе Омске Елена Генова.
Участниками торжественного приема стали представители трех дипломатических миссий из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, пяти российских и пяти зарубежных городов.
На День города в Омск прибыли гости из Маньчжурии, Минска, Гомеля, Павлодара и Петропавловска. Представители российских городов (Ставрополя, Томска, Горно-Алтайска, Ангарска и Нижнего Новгорода) также не пропустили важный для Омска праздник.
«Мы очень признательны нашим иногородним и зарубежным гостям, а также дипломатам из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, нашедшим возможность разделить с нами радость праздника», — отметил глава города.
Сергей Шелест добавил, что встречается и общается с коллегами не только в День города, но именно этот праздник можно воспринимать как итог предыдущего периода сотрудничества и этап формирования новых планов.
Напомним, что мэр сегодня побывал на торжественном открытии «Флоры» и в компании коллег посмотрел цветочные композиции в двух скверах.