Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами

Торжественное открытие намечено на 16.00 часов пятницы. Но Город55 уже успел прогуляться по территории двух скверов в центре Омска. Если у вас нет возможности лично посетить «Флору» или вы не любите толпы людей (а без них точно не обойдется) — познакомиться с цветочной выставкой можно в нашем фоторепортаже.