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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

Торжественное открытие «Флоры» состоится 2 августа

Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами

2 августа 2024, 07:17
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Торжественное открытие «Флоры» состоится 2 августа
В 2024 году «Флора» в Омске откроется уже в 72-й раз. Для омичей и гостей города выставка будет работать со 2 по 6 августа. Чем удивят в этом году — рассказываем и показываем в материале Города55.

Сегодня, 2 августа, в Омске традиционно откроется выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Долгая подготовка позади, теперь же омичи и гости города могут посмотреть, какие необычные цветочные композиции в этом году украсили Выставочный и Воскресенский скверы.

Торжественное открытие намечено на 16.00 часов пятницы. Но Город55 уже успел прогуляться по территории двух скверов в центре Омска. Если у вас нет возможности лично посетить «Флору» или вы не любите толпы людей (а без них точно не обойдется) — познакомиться с цветочной выставкой можно в нашем фоторепортаже.

Ранним утром пятницы на площадках «Флоры» наводили красоту и вносили последние штрихи в цветочные композиции. В каждом из скверов можно было заметить поливомоечные машины и дворников, подметающих дорожки. А в отдельных местах рабочим из УДХБ еще предстояло убрать скопившийся мусор.

Пешеходные дорожки с самого утра моютПешеходные дорожки с самого утра моют
В день открытия Флоры лоск наводят возле каждой композицииВ день открытия Флоры лоск наводят возле каждой композиции
Дворники собирают мусорДворники собирают мусор
Кое-где мешки с мусором еще не успели убратьКое-где мешки с мусором еще не успели убрать
К скверам на машинах с утра подвезли последние цветыК скверам на машинах с утра подвезли последние цветы
Пешеходные дорожки с самого утра моют
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

В 2024-м «Флору» посвятили Году семьи, именно этой темой и вдохновлялись при создании цветочных композиций. Всего на территории скверов разместились 39 цветочных композиций, большая часть (сразу 27) находится в Выставочном сквере. Посетителям выставки будет здесь красиво на каждом шагу.

Встречает гостей в Выставочном сквере "Семейное древо"Встречает гостей в Выставочном сквере "Семейное древо"
Композиция "Птицы счастья"Композиция "Птицы счастья"
Композиция "Семейный портрет"Композиция "Семейный портрет"
Белые лебедиБелые лебеди
АистАист
В цветах российского триколораВ цветах российского триколора
Мама, папа, я - счастливая семьяМама, папа, я - счастливая семья
ОбъятияОбъятия
Эта неваляшка точно понравится детямЭта неваляшка точно понравится детям
«СемьЯ»«СемьЯ»
Встречает гостей в Выставочном сквере "Семейное древо"
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

В этом году в Выставочном сквере снова появилось несколько масштабных композиций. Среди них — «Летучий корабль», «Семья», «Материнский подвиг», «Петр и Феврония», «Материнство». А место полюбившего омичам «Древа жизни» занял огромный шар, который символизирует собой «Планету детей».

Композиция "Семья"Композиция "Семья"
Петр и ФевронияПетр и Феврония
Летучий корабльЛетучий корабль
Центральная композиция - "Планета детей"Центральная композиция - "Планета детей"
Композиция "Семья"
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Сами скверы тоже преобразились. В дополнение к красочным композициям на площадках «Флоры» высадили тысячи цветов.

Скверы украсили цветочные клумбыСкверы украсили цветочные клумбы
Скверы украсили цветочные клумбыСкверы украсили цветочные клумбы
С самого утра по "Флоре" прогуливались омичиС самого утра по "Флоре" прогуливались омичи
Воздушные цветочные композицииВоздушные цветочные композиции
Красивая цветочная арка со стороны Омской крепостиКрасивая цветочная арка со стороны Омской крепости
К открытию ленты, скорее всего, уберутК открытию ленты, скорее всего, уберут
Скверы украсили цветочные клумбы
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Воскресенский сквер, кстати, выглядит чуть скоромнее по сравнению с Выставочным. Здесь меньше композиций, и многие из них сделаны местными организациями, которые отозвались и решили порадовать посетителей выставки своими творениями. Тем не менее, здесь тоже есть на что посмотреть.

В Воскресенском сквере омичей ждет чуть меньше композицийВ Воскресенском сквере омичей ждет чуть меньше композиций
«Стаханов» — эта композиция была и в прошлом году«Стаханов» — эта композиция была и в прошлом году
Скамейка в Выставочном сквереСкамейка в Выставочном сквере
Компании и УДХБ снова постарались и создали красивые композицииКомпании и УДХБ снова постарались и создали красивые композиции
Беседка в Выставочном сквереБеседка в Выставочном сквере
В Воскресенском сквере омичей ждет чуть меньше композиций
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

И еще порция ярких фото из Воскресенского сквера. Омичи уже вовсю рассматривают цветочные композиции и фотографируются на их фоне.

Мороженое от омской компанииМороженое от омской компании
Красочное деревоКрасочное дерево
Всего в Воскресенском сквере разместилось 12 композицийВсего в Воскресенском сквере разместилось 12 композиций
МатрешкиМатрешки
Композиция «7я»Композиция «7я»
Мороженое от омской компании
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Напомним, что выставка «Флора» будет доступна для посетителей со 2 по 6 августа включительно. Территорию за 1 млн рублей охраняет ЧОП «Свои», поэтому не удивляйтесь, когда увидите много охранников. Они патрулируют скверы и бдят, чтобы все было спокойно.

«Флора» под охраной«Флора» под охраной
«Флора» под охраной
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

В этом году никаких эксцессов на «Флоре» пока не было. А в 2023-м, например, не обошлось без кражи кустов. Помимо этого, омичи ездили на велосипедах по газону, после чего оставались соответствующие следы.

Добавим, что основное празднование Дня города состоится в субботу, 3 августа. В этот день для жителей и гостей Омска подготовили насыщенную программу. Завершится она вечерним выступлением группы «Пицца» на Соборной площади.

«Пирог-Ангара», концерты и киберспорт. Омичей приглашают отметить День города-2024
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Выставка#День города#Флора#Новости#Охрана#Цветы#Фоторепортаж#УДХБ#Сквер#Цветочная выставка#Флора-2024
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