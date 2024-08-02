Семейная «Флора». Большой фоторепортаж из центра Омска, украшенного цветами

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:19
Сегодня, 2 августа, в Омске традиционно откроется выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». Долгая подготовка позади, теперь же омичи и гости города могут посмотреть, какие необычные цветочные композиции в этом году украсили Выставочный и Воскресенский скверы.
Торжественное открытие намечено на 16.00 часов пятницы. Но Город55 уже успел прогуляться по территории двух скверов в центре Омска. Если у вас нет возможности лично посетить «Флору» или вы не любите толпы людей (а без них точно не обойдется) — познакомиться с цветочной выставкой можно в нашем фоторепортаже.
Ранним утром пятницы на площадках «Флоры» наводили красоту и вносили последние штрихи в цветочные композиции. В каждом из скверов можно было заметить поливомоечные машины и дворников, подметающих дорожки. А в отдельных местах рабочим из УДХБ еще предстояло убрать скопившийся мусор.
В 2024-м «Флору» посвятили Году семьи, именно этой темой и вдохновлялись при создании цветочных композиций. Всего на территории скверов разместились 39 цветочных композиций, большая часть (сразу 27) находится в Выставочном сквере. Посетителям выставки будет здесь красиво на каждом шагу.
В этом году в Выставочном сквере снова появилось несколько масштабных композиций. Среди них — «Летучий корабль», «Семья», «Материнский подвиг», «Петр и Феврония», «Материнство». А место полюбившего омичам «Древа жизни» занял огромный шар, который символизирует собой «Планету детей».
Сами скверы тоже преобразились. В дополнение к красочным композициям на площадках «Флоры» высадили тысячи цветов.
Воскресенский сквер, кстати, выглядит чуть скоромнее по сравнению с Выставочным. Здесь меньше композиций, и многие из них сделаны местными организациями, которые отозвались и решили порадовать посетителей выставки своими творениями. Тем не менее, здесь тоже есть на что посмотреть.
И еще порция ярких фото из Воскресенского сквера. Омичи уже вовсю рассматривают цветочные композиции и фотографируются на их фоне.
Напомним, что выставка «Флора» будет доступна для посетителей со 2 по 6 августа включительно. Территорию за 1 млн рублей охраняет ЧОП «Свои», поэтому не удивляйтесь, когда увидите много охранников. Они патрулируют скверы и бдят, чтобы все было спокойно.
В этом году никаких эксцессов на «Флоре» пока не было. А в 2023-м, например, не обошлось без кражи кустов. Помимо этого, омичи ездили на велосипедах по газону, после чего оставались соответствующие следы.
Добавим, что основное празднование Дня города состоится в субботу, 3 августа. В этот день для жителей и гостей Омска подготовили насыщенную программу. Завершится она вечерним выступлением группы «Пицца» на Соборной площади.