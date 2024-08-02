50 миллионов долларов за полет. Как развивается космический туризм в мире

В последние годы туристические полеты совершались американскими SpaceX и Axiom Space — отправляли путешественников на кораблях Crew Dragon к Международной космической станции и просто на орбиту. Двух японских туристов на МКС свозил Роскосмос. Стоимость полета составила $50–55 миллионов — почти в два раза больше чем в начале двухтысячных.