50 миллионов долларов за полет. Как развивается космический туризм в мире

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Вокруг космического туризма, традиционно, очень много разговоров. Причина проста — каждый человек хотел бы увидеть бескрайние просторы космоса и планету, на которой мы живем, своими глазами.
Первыми туристами в космосе принято считать японского журналиста Тоехиро Акияма и популяризатора из Британии Хелен Шарман. Они совершили полеты в 1990 и 1991 годах на советскую орбитальную станцию «Мир» на космических кораблях «Союз ТМ-11"/"Союз ТМ-10» и «Союз ТМ-12"/"Союз ТМ-11».
Однако, как отмечает научный журналист Михаил Котов, называть Акияму и Шарман космическими туристами не совсем правильно, так как они летали, в первую очередь, как специалисты в своих сферах.
«А вот действительно космическими туристическими полетами я считаю восемь рейсов на Международную космическую станцию (МКС), которые были осуществлены Роскосмосом и американской компанией Space Adventures с 2001 по 2009 годы. Семь человек, побывавших в космосе за собственные деньги (глава и основатель компании Intentional Software Чарльз Симони летал дважды), реализовали давнюю мечту — думаю, без преувеличения — всего человечества: отправиться на орбиту, просто купив билеты, пусть и очень дорогие», — отметил журналист в разговоре с «РИА Новости».
В стоимость полета на МКС входит период подготовки длиной в несколько месяцев, такое путешествие обойдется туристу в $20–25 млн.
«Тогда представлялось, что в будущем цена должна сильно снизиться. Но реальность оказалась совершенно другой», — заключил Котов.
Вторая волна популярности космического туризма пришлась на конец 2010-х годов, тогда компания SpaceX буквально за несколько публичных выступлений и конференций вновь вернула интерес как к туристическим полетам в космос.
Десятком лет позже, в 2021 году, начала набирать популярность тема суборбитальных полетов. Это путешествие на высоту 100 километров, именно там находится воображаемая линия Кармана, с которой начинается космос.
«Такой полет длится всего четверть часа, а время в невесомости составляет лишь несколько минут. В июле должны были стартовать первые коммерческие туристические суборбитальные полеты. Ожидалось, что они станут драйвером космонавтики, и стоимость здесь играла на руку популяризации — $500 тыс. против десятков миллионов за полет на орбиту», — рассказал эксперт.
В последние годы туристические полеты совершались американскими SpaceX и Axiom Space — отправляли путешественников на кораблях Crew Dragon к Международной космической станции и просто на орбиту. Двух японских туристов на МКС свозил Роскосмос. Стоимость полета составила $50–55 миллионов — почти в два раза больше чем в начале двухтысячных.
Михаил Котов отметил, что, несмотря на множество разговоров, космический туризм развивается гораздо медленнее, чем это предполагалось специалистами по космонавтике.
«Думаю, ясно, что он вряд ли станет серьезным драйвером роста для мировой космонавтики как минимум в ближайшие годы. Основная причина этого — высокая цена. На Земле не так много людей, способных отдать за полет порядка $50 млн», — считает журналист.
Кроме того, каждый такой полет требует долгой подготовки туристов (около четырех-шести месяцев), создания специальных скафандров для каждого участника и других тонкостей, которые необходимы для удачного полета.
С суборбитальными полетами ситуация обстоит проще, так как они на порядок дешевле. Но стоит понимать, что такие полеты не окажут значительное влияние на современную космонавтику.
«На мой взгляд, здесь подходит пример туристических полетов на самолете в Антарктиду. Билеты на подобные экспедиции разбираются быстро, недостатка в туристах нет, компании, осуществляющие подобные услуги, получают неплохую прибыль. Но дают ли такие туристические полеты импульс развитию антарктических исследований? К сожалению, эффект минимальный», — заключил Михаил Котов.