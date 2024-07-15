Японские ученые начали разрабатывать космический лифт, который доставит людей на Марс

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Японские ученые и инженеры работают над проектом космического лифта, который сможет доставлять людей на Марс и другие планеты Солнечной системы. Строительством готова заняться компания Obayashi Corporation.
Предварительная концепция проекта следующая: лифт будет перемещаться в огромной трубе с длинным сверхпрочным тросом внутри. Точкой прибытия и отправления станет 400-метровый плавучий порт на экваторе. Энергию лифт будет получать от солнечных батарей. В сети появилось видео, как может выглядеть реализованная задумка, запись опубликовала «Новая Хакасия».
Представители Obayashi признают, что пока уровень технологий не дает реализовать проект, однако навыки и опыт позволят воплотить его в жизнь уже в 2050 году.