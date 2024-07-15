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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Иллюстрация

Японские ученые начали разрабатывать космический лифт, который доставит людей на Марс

15 июля 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Ученые из Японии поделились такой идеей еще в 2012 году, однако разработка проекта началась только сейчас, строительством лифта готова заняться компания Obayashi Corporation.

Японские ученые и инженеры работают над проектом космического лифта, который сможет доставлять людей на Марс и другие планеты Солнечной системы. Строительством готова заняться компания Obayashi Corporation.

Предварительная концепция проекта следующая: лифт будет перемещаться в огромной трубе с длинным сверхпрочным тросом внутри. Точкой прибытия и отправления станет 400-метровый плавучий порт на экваторе. Энергию лифт будет получать от солнечных батарей. В сети появилось видео, как может выглядеть реализованная задумка, запись опубликовала «Новая Хакасия».

Представители Obayashi признают, что пока уровень технологий не дает реализовать проект, однако навыки и опыт позволят воплотить его в жизнь уже в 2050 году.

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#Анастасия Баянова#Космос#Омск#Омская область#Лифт#Новости#Высокие технологии#Информационные технологии#Лифты#Ракетно-космическая отрасль#Технология#Изобретение
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