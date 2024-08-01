Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
В самом сердце Крутинского района в селе Рыжково пара лебедей, словно герои романтического кино, вывела на свет шесть птенцов. Местные жители с трепетом наблюдают за жизнью нового семейства.
На обочине дороги в широком кювете с водой лебеди устроили свой семейный очаг. О птенцах заботятся с трепетом и нежностью, рассказал сельчанин Александр Кузьмич.
«Никто, разумеется, птиц не обижает. И это действительно так: доброта и уважение к природе здесь на первом месте», — поделился мужчина.
Подобные природные события в этих краях — не редкость. А еще лебеди известны своей преданностью и могут жить вместе всю жизнь, восхищая своими семейными ценностями.