gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

В Омской области пара лебедей завела потомство — смотрим фото

Птичья мыльная опера: в Омской области пара лебедей вывела шесть птенчиков

1 августа 2024, 04:37
Фото: Вера Малыгина / Министерство внутренней политики Омской области

В Омской области пара лебедей завела потомство — смотрим фото

Местные жители с удовольствием наблюдают за жизнью пернатых. Здесь часто происходят такие события.

В самом сердце Крутинского района в селе Рыжково пара лебедей, словно герои романтического кино, вывела на свет шесть птенцов. Местные жители с трепетом наблюдают за жизнью нового семейства.

На обочине дороги в широком кювете с водой лебеди устроили свой семейный очаг. О птенцах заботятся с трепетом и нежностью, рассказал сельчанин Александр Кузьмич.

«Никто, разумеется, птиц не обижает. И это действительно так: доброта и уважение к природе здесь на первом месте», — поделился мужчина.
Фото: Вера Малыгина / Министерство внутренней политики Омской области

Подобные природные события в этих краях — не редкость. А еще лебеди известны своей преданностью и могут жить вместе всю жизнь, восхищая своими семейными ценностями.

В Омской области расцвели очень редкие белые кувшинки: посмотрите на фото
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Новости#Природа#Крутинский район#Лебеди
Подпишитесь
«Вашим агрономам двойка». В Омске снова не одобрили вырубку 200 деревьев на Конева
Сегодня, 02:33
ТЦ точно не будет: компания «Кедр» вернула мэрии Омска участок земли в парке
Сегодня, 06:10
Жара, грозы и солнце: что омичам ожидать от погоды в августе
Сегодня, 06:19
«Устраняю шероховатости»: вратарь «Авангарда» Бердин рассказал о подготовке к сезону
Сегодня, 06:32
Скандал в СМИ. Омский депутат рассказала, почему поднялась шумиха из-за фермера Руля
Сегодня, 06:49