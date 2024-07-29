В Омской области расцвели очень редкие белые кувшинки: посмотрите на фото

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Знаменское озеро Имшитык в Омской области стало настоящим природным чудом благодаря расцвету белых кувшинок. Местные жители с удовольствием приезжают сюда, чтобы насладиться этой небывалой красотой и запечатлеть ее на фотографиях.
Белая кувшинка, известная также как нимфея, занесена в Красную книгу и встречается все реже. Любопытно, что этот цветок является индикатором чистоты водоемов: он предпочитает медленно текущие или стоячие воды и прекращает своеё развитие при загрязнении. Если вода становится грязной, кувшинки не цветут и могут погибнуть.
На Знаменском озере зацвела и желтая кубышка, родственница белой кувшинки. Она более устойчива к загрязнению, но даже она не выдерживает химических веществ в воде. Кубышка активно участвует в очистке водоема, подавляя развитие сине-зеленых водорослей. В местах ее произрастания вода остается чистой и прозрачной.
Местные жители призывают всех беречь эти уникальные цветы, не срывать их и не приносить в дома, ведь в вазе они быстро завянут, а еще это считается плохой приметой.