В Омской области расцвели очень редкие белые кувшинки: посмотрите на фото

Белая кувшинка, известная также как нимфея, занесена в Красную книгу и встречается все реже. Любопытно, что этот цветок является индикатором чистоты водоемов: он предпочитает медленно текущие или стоячие воды и прекращает своеё развитие при загрязнении. Если вода становится грязной, кувшинки не цветут и могут погибнуть.