После вмешательства прокуратуры в дома жителей Омской области вернулся газ

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Два жителя Русско-Полянского района обратились в прокуратуру после отключения их домов от газоснабжения. По этому факту правоохранители начали проверку.
В ходе нее удалось установить, что заявители заключали договоры на оказание услуг с компаниями «Омскоблгаз» и «Газпром газификация», они действовали до конца 2023 года. После истечения срока, местные жители остались без доступа к ресурсу.
Чтобы защитить права людей, прокурор Русско-Полянского района внес представление директору АО «Омскоблгаз». После этого нарушения были устранены, в дома вернулся газ, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.