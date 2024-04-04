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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:04

Только после вмешательства прокуратуры к жителям Омской области вернулся газ

После вмешательства прокуратуры в дома жителей Омской области вернулся газ

4 апреля 2024, 10:04
Фото: Прокуратура Омской области

Только после вмешательства прокуратуры к жителям Омской области вернулся газ

Прокуратура защитила жителей Русско-Полянского района, которые остались без газоснабжения после истечения договора с АО «Омскоблгаз».

Два жителя Русско-Полянского района обратились в прокуратуру после отключения их домов от газоснабжения. По этому факту правоохранители начали проверку.

В ходе нее удалось установить, что заявители заключали договоры на оказание услуг с компаниями «Омскоблгаз» и «Газпром газификация», они действовали до конца 2023 года. После истечения срока, местные жители остались без доступа к ресурсу.

Чтобы защитить права людей, прокурор Русско-Полянского района внес представление директору АО «Омскоблгаз». После этого нарушения были устранены, в дома вернулся газ, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: Прокуратура Омской области
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#Омск#Омская область#Прокуратура#Газ#Газификация#Новости#Газоснабжение#Отключение газа#Газовое оборудование#Газопровод#Газовое отопление#Анастасия Баянова
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