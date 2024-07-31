Эксперты дали 10 советов туристам, которые помогут сэкономить в путешествии

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В долгожданном путешествии хочется не отказывать себе ни в чем, однако возможность тратить деньги без ограничений есть далеко не у всех. Эксперты дали десять советов туристам, с помощью которых можно хорошо сэкономить, при этом не лишив себя комфортного отдыха.
Кредитные карты набирают все большую популярность среди путешественников, пишет cnn. Однако выбирать их нужно с умом, также как и тратить предоставленные деньги. Чтобы сэкономить, оплачивая отпуск кредитной картой, можно завести ту, которая дает дополнительные бонусы за «туристические» покупки. Например, за оплату перелетов или бронирование номера в гостинице.
Отправляясь в путешествие на самолете, можно сэкономить на оплате багажа. Не секрет, что наличие чемодана поднимает стоимость авиабилета на несколько тысяч рублей, которые в отпуске бывают очень важны.
Если вы едете в путешествие на несколько дней или неделю, необходимые вещи можно поместить в сумку и взять ее с собой в ручную кладь. Но стоит помнить, что некоторые вещи, которые с легкостью удастся провезти в чемодане, нельзя проносить на борт самолета (например, шампуни или гели для душа большого объема). Чтобы не оставлять их в аэропорту, стоит заранее изучить правила авиакомпании, которой вы летите.
Многие авиакомпании, сети гостиниц, парки аттракционов и другие места, на которые тратятся деньги в отпуске, имеют программы лояльности, что может очень помочь путешественнику.
Программа лояльности — система, позволяющая накапливать бонусы за покупки у определенной компании и тратить их на новые. Например, бронируя номер в отеле, вы можете оплатить часть суммы деньгами, а часть — бонусами.
Кроме того, многие организации начисляют пользователям «приветственные» бонусы, которые можно потратить уже при первом полете, заселении и так далее.
Если вы путешествуете с ограниченным бюджетом, не стоит отправляться в места с завышенными ценами или популярные курорты, где проживание стоит заоблачных денег. Лучше подобрать альтернативное место, где вы сможете хорошо отдохнуть, при этом не потратив больше желаемой суммы.
Межсезонье — время между зимой и летом, в которое можно совершить наиболее выгодные поездки. Все курорты будут работать в таком же режиме, что и в разгар сезона, но при этом людей будет меньше, а цены — ниже.
Иногда гибкие тарифы на авиабилеты и проживание обходятся дороже, но выбор этого варианта поможет сэкономить деньги, если вам нужно будет непредвиденно отменить поездку или перенести ее даты.
Многие путешественники даже не задумываются, что во время отдыха не обязательно жить в отеле. Для размещения можно снять просторную квартиру или отдельный дом, не уступающие по удобству.
Проживание в собственных апартаментах во время путешествия, как правило, обходится намного дешевле. Кроме того, при таком варианте размещения не придется тратить много денег на приемы пищи в ресторанах или кафе, так как готовить можно будет самостоятельно.
Перед поездкой обязательно уточните у своего оператора мобильной связи, что включено в ваш тарифный план и сколько стоит роуминг, чтобы избежать неожиданных расходов. Если выходит дорого, можно купить местную SIM-карту в пункте назначения, вам предоставят местный номер телефона и мобильный интернет за небольшую плату. Такие карты легко найти в аэропортах и магазинах сотовой связи.
В туристических городах ежедневно проводится множество интересных мероприятий, как правило, большая часть из них бесплатные. Чтобы наполнить свой отдых незабываемыми впечатлениями, стоит заранее подумать, какие места вы хотите посетить. Выбор можно сделать с помощью соцсетей, статей или форумов в интернете.
Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит предварительно ознакомиться со стандартными тарифами на такси из аэропорта, а также избегать водителей, которые агрессивно продвигают свои услуги. Если есть возможность, лучше заказать трансфер заранее или вызвать такси через проверенный сервис.