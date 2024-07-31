Эксперты дали 10 советов туристам, которые помогут сэкономить в путешествии

Если вы едете в путешествие на несколько дней или неделю, необходимые вещи можно поместить в сумку и взять ее с собой в ручную кладь. Но стоит помнить, что некоторые вещи, которые с легкостью удастся провезти в чемодане, нельзя проносить на борт самолета (например, шампуни или гели для душа большого объема). Чтобы не оставлять их в аэропорту, стоит заранее изучить правила авиакомпании, которой вы летите.