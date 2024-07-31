Окунуться в историю. Эксперты рассказали, что посмотреть туристу в Волгограде

Большинство туристов приезжают в Волгоград посмотреть места боевой славы. Эксперты отмечают, что здесь почти все музеи связаны с военной историей. Кроме того, многие путешественники заезжают в город на пути к морю — отсюда до Сочи около тысячи километров.