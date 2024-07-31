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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

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Окунуться в историю. Эксперты рассказали, что посмотреть туристу в Волгограде

31 июля 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
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Большинство туристов приезжают в Волгоград посмотреть места боевой славы, есть и те, кто заезжает в город по пути к морю. Расскажем, что стоит увидеть в городе за несколько дней.

Большинство туристов приезжают в Волгоград посмотреть места боевой славы. Эксперты отмечают, что здесь почти все музеи связаны с военной историей. Кроме того, многие путешественники заезжают в город на пути к морю — отсюда до Сочи около тысячи километров.

Патриотический туризм и рыбалка в Волгограде

«Тут почти все музеи связаны с военной историей. И туристов они интересуют в первую очередь. Также много транзитных на машинах. По дороге на рыбалку в Астрахань или на Черное море делают остановку, чтобы подняться на Мамаев курган», — рассказал гид Роман Шкода «РИА Новости».

Высота монумента «Родина-мать зовет!» — 85 метров. Чтобы подняться к подножью памятника, необходимо преодолеть двести ступеней. Эта цифра символична — именно столько дней длилось одного из главных сражений Великой Отечественной войны.

Мамаев курган известен с XIV века, именно здесь находился город Гюлистан — столица Золотой Орды.

«Мамай — это как Иван на Руси. Жителей кургана, который тогда назывался бугром, именовали мамаями. Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь „Стоять насмерть“, в центре которой — статуя солдата. На первый взгляд воин расположен у ног Родины-матери, но при приближении к ней он увеличивается и закрывает ее. Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину», — добавил гид.

Город вдоль Волги

Волгоград протянулся вдоль Волги на 90 километров, у города несколько центров, которые связывают продольные магистрали. Также по Волгограду скоростной трамвай, часть его маршрута проходит под землей.

«Все станции строили по стандартам метро — с расчетом, чтобы заменить трамвай на метропоезд», — отмечает Роман Шкода.

Туристы отмечают, что улицы Волгограда чем-то напоминают Петербург. Все дома возведены по индивидуальным проектам, но в одном стиле.

Где прогуляться и поесть

Центральная набережная города — идеальное место для прогулок, на ней расположено множество кафе и ресторанов.

«Сходите в кафе „Маруся“ — красиво и меню отличное. Местные хвалят рестораны „Мольер“ и „Волгоград“. Последний выдержан в классическом стиле: колонны, хрустальные люстры, бархат, мраморная лестница. За блюдами немецкой кухни отправляйтесь в „Бамберг“, за грузинскими пхали и хачапури — в „Кинзу“, за эклерами и вкусными завтраками — в „Гретель“, а в кафе „Бабетта“ можно продегустировать кофе с соком», — посоветовал гид.

В жаркие летние дни жители и гости Волгограда ходят на пляж Центрального парка культуры и отдыха, в его окрестностях можно приобрести гастрономические сувениры: рыбу, горчичное масло, арбузный кофе и нардек.

Фото: 1MI
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#Анастасия Баянова#Туризм#Внутренний туризм#Новости#Путешествие#Путешествия#Туристический маршрут#КЦ
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