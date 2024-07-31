Окунуться в историю. Эксперты рассказали, что посмотреть туристу в Волгограде

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:37
Большинство туристов приезжают в Волгоград посмотреть места боевой славы. Эксперты отмечают, что здесь почти все музеи связаны с военной историей. Кроме того, многие путешественники заезжают в город на пути к морю — отсюда до Сочи около тысячи километров.
«Тут почти все музеи связаны с военной историей. И туристов они интересуют в первую очередь. Также много транзитных на машинах. По дороге на рыбалку в Астрахань или на Черное море делают остановку, чтобы подняться на Мамаев курган», — рассказал гид Роман Шкода «РИА Новости».
Высота монумента «Родина-мать зовет!» — 85 метров. Чтобы подняться к подножью памятника, необходимо преодолеть двести ступеней. Эта цифра символична — именно столько дней длилось одного из главных сражений Великой Отечественной войны.
Мамаев курган известен с XIV века, именно здесь находился город Гюлистан — столица Золотой Орды.
«Мамай — это как Иван на Руси. Жителей кургана, который тогда назывался бугром, именовали мамаями. Поднимаясь к монументу, туристы проходят площадь „Стоять насмерть“, в центре которой — статуя солдата. На первый взгляд воин расположен у ног Родины-матери, но при приближении к ней он увеличивается и закрывает ее. Таким образом, скульпторы Евгений Вучетич и Николай Никитин показали, что бойцы защитили свою Родину», — добавил гид.
Волгоград протянулся вдоль Волги на 90 километров, у города несколько центров, которые связывают продольные магистрали. Также по Волгограду скоростной трамвай, часть его маршрута проходит под землей.
«Все станции строили по стандартам метро — с расчетом, чтобы заменить трамвай на метропоезд», — отмечает Роман Шкода.
Туристы отмечают, что улицы Волгограда чем-то напоминают Петербург. Все дома возведены по индивидуальным проектам, но в одном стиле.
Центральная набережная города — идеальное место для прогулок, на ней расположено множество кафе и ресторанов.
«Сходите в кафе „Маруся“ — красиво и меню отличное. Местные хвалят рестораны „Мольер“ и „Волгоград“. Последний выдержан в классическом стиле: колонны, хрустальные люстры, бархат, мраморная лестница. За блюдами немецкой кухни отправляйтесь в „Бамберг“, за грузинскими пхали и хачапури — в „Кинзу“, за эклерами и вкусными завтраками — в „Гретель“, а в кафе „Бабетта“ можно продегустировать кофе с соком», — посоветовал гид.
В жаркие летние дни жители и гости Волгограда ходят на пляж Центрального парка культуры и отдыха, в его окрестностях можно приобрести гастрономические сувениры: рыбу, горчичное масло, арбузный кофе и нардек.