«Я не буду себя ограничивать». Почему люди влезают в долги ради путешествий?

Кроме того, на ситуацию оказывают влияние социальные сети. Основатель сайта о личных финансах Generation Money Алекс Кинг объяснил, что соцсети искажают взгляды многих людей на путешествия. Ведь инфлюенсеры и создатели контента делают видимость того, что путешествовать полный рабочий день доступно каждому, за чем и стремятся другие пользователи.