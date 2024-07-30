«Я не буду себя ограничивать». Почему люди влезают в долги ради путешествий?

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В 2023 году финансовый сайт WalletHub провел исследование, с помощью которого выяснил, что 25% американцев готовы влезть в долги ради хорошего отпуска. Путешественники, выбравшие этот вариант ответа, оплачивают расходы на отдых кредитной картой. Еще 20% респондентов заявили, что выберут скорее траты на отпуск, чем ежемесячный платеж по кредитной карте.
30-летняя Лиза Фрейзер сейчас не работает, но при этом за последний год она побывала в Тайбэе, Будапеште и Нью-Йорке и не планирует отказываться от отпуска, пока ищет работу.
«У меня нет определенного бюджета. Есть приблизительное представление, сколько я должна потратить, но если я его превышу, то я превышу его. Я никогда не буду ограничивать себя в том, что хочу в отпуске», — рассказала американка изданию cnn.
Профессор государственной политики в Университете Южной Калифорнии Элизабет Каррид-Халкетт рассказала, что в современном мире путешествия из категории «необязательных» стремительно перемещаются в категорию «приоритетных». Этот процесс начался во время финансового кризиса 2000-х годов и резко усилился после пандемии.
«Мы не смогли бы предсказать, как пандемия по-разному повлияла на поколения, но идея о том, что наши друзья важны, прожитая жизнь важна, насколько важно прожить хорошую жизнь, привела к изменению того, как люди тратят свои деньги. Когда ты молод, у тебя нет денег, чтобы переключиться на другую сферу деятельности, но ты можешь сказать: „Я подумаю об этом позже и проживу лучшую жизнь прямо сейчас“», — рассказала профессор.
Кроме того, на ситуацию оказывают влияние социальные сети. Основатель сайта о личных финансах Generation Money Алекс Кинг объяснил, что соцсети искажают взгляды многих людей на путешествия. Ведь инфлюенсеры и создатели контента делают видимость того, что путешествовать полный рабочий день доступно каждому, за чем и стремятся другие пользователи.
В то время как некоторые люди выбирают оплачивать дорогие покупки кредитной картой, другие предпочитают совершать их в рассрочку. Такая услуга, так называемая «купи сейчас, заплати потом», применяется даже в ряде авиакомпаний.
«Есть люди, которые безрассудно влезают в долги, но со временем они начинают справляться с ними, и их доход растет. Если они будут немного строже это контролировать, то все может быть в порядке. Но есть и группы людей, которые привыкают к кредитам. Главное не забывать: важен не только ваш доход, но и ваши долги», — добавил Кинг.