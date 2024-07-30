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Названы 100 лучших мест в мире для туристического визита в 2024 году

Названы 100 лучших мест в мире для туристического визита в 2024 году

30 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI
Журнал TIME опубликовал список 100 лучших мест в мире, которые определенно стоит посетить. Эксперты рассказали, по какому принципу путешественники выбирают маршруты.

Журнал TIME опубликовал список 100 лучших мест в мире для посещения в 2024 году, пишет cnn. Туда вошли необычные и захватывающие направления, поражающие красотой природы или архитекторы. Старший редактор TIME Эмма Баркер рассказала, по каким принципам туристы начали выбирать места для отдыха.

Эффект социальных сетей

Все чаще путешественники начали выбирать места для отдыха после просмотра фото или видео в социальных сетях. Увидев красоту, запечатленную другими людьми, хочется отправиться туда и сделать такие же фото.

«Такие места, где получаются потрясающие фотографии, действительно популярны», — говорит Эмма Баркер.

Активные путешествия

Среди молодых туристов многие делятся опытом путешествий на свежем воздухе. Эксперты отмечают, что это стало своеобразной тенденцией, активный отдых набирает популярность все больше.

Эмма Баркерс рассказала, что при составлении списка редакция TIME обратила внимание на множество туроператоров, предлагающих «изюминку в традиционном опыте» — возможность испытать что-то новое и необычное в уже привычных маршрутах.

Научный туризм

Космический туризм процветает в Китае и других странах, и путешественники по всему миру используют свои отпуска, чтобы узнать больше о мире и Вселенной. Интересно, что туристы летят в путешествие вместе с учеными, а затем получают возможность помочь исследователям в их работе.

«Они не увеличивают количество прибывающих рейсов, они просто, как бы, подстраиваются под то, что уже происходит с учеными. И затем туристы также могут помочь с этой наукой и узнать о ландшафте и о том, как они могут его защитить», — Эмма Баркер.

Регенеративный туризм

Также набирает популярность волонтерский туризм. Выбирая такой вариант путешествия, люди работают волонтерами в регионах, куда отправляются.

«Вы не тратите свой отпуск, занимаясь тяжелым трудом, хотя это работа. Вы находитесь на потрясающей местности, сажаете деревья. Вы отлично проводите время, а затем идете поддерживать местный бизнес»», — добавила Баркер.
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#Анастасия Баянова#Туризм#Новости#Путешествия#Туристический маршрут
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