Названы 100 лучших мест в мире для туристического визита в 2024 году

Космический туризм процветает в Китае и других странах, и путешественники по всему миру используют свои отпуска, чтобы узнать больше о мире и Вселенной. Интересно, что туристы летят в путешествие вместе с учеными, а затем получают возможность помочь исследователям в их работе.