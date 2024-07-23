Названы самые комфортные для жизни города мира в 2024 году

Первое место в списке заняла Вена, она признается самым комфортным городом для жизни третий год подряд. Столица Австрии получила наивысший балл по всем категориям, исключением стала лишь «культура и окружающая среда», так как в городе практически не проводятся значимые спортивные мероприятия.