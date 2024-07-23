Названы самые комфортные для жизни города мира в 2024 году

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Компания EIU составила рейтинг 173 городов, расположенных в разных частях мира, и расположила их по ряду факторов: здравоохранение, культура и окружающая среда, стабильность, инфраструктура и образование.
Первое место в списке заняла Вена, она признается самым комфортным городом для жизни третий год подряд. Столица Австрии получила наивысший балл по всем категориям, исключением стала лишь «культура и окружающая среда», так как в городе практически не проводятся значимые спортивные мероприятия.
На втором месте расположился Копенгаген, столица Дании удержала за собой прошлогоднее второе место. Третий же город смог существенно улучшить предыдущий результат и поднялся в число лучших с шестой строчки. Речь идет о швейцарском городе Цюрих.
Ранее занимавший третье место австралийский Мельбурн в этом году стал четвертым, а канадский Калгари разделил пятое место с Женевой — городом на юго-западе Швейцарии.