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Названы самые комфортные для жизни города мира в 2024 году

23 июля 2024, 10:15
Фото: 1MI
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Компания EIU составила топ самых комфортных мест для проживания, в него вошли 173 города в разных странах мира, при оценке учитывался ряд факторов: здравоохранение, культура, образование и другие.

Компания EIU составила рейтинг 173 городов, расположенных в разных частях мира, и расположила их по ряду факторов: здравоохранение, культура и окружающая среда, стабильность, инфраструктура и образование.

Первое место в списке заняла Вена, она признается самым комфортным городом для жизни третий год подряд. Столица Австрии получила наивысший балл по всем категориям, исключением стала лишь «культура и окружающая среда», так как в городе практически не проводятся значимые спортивные мероприятия.

На втором месте расположился Копенгаген, столица Дании удержала за собой прошлогоднее второе место. Третий же город смог существенно улучшить предыдущий результат и поднялся в число лучших с шестой строчки. Речь идет о швейцарском городе Цюрих.

Ранее занимавший третье место австралийский Мельбурн в этом году стал четвертым, а канадский Калгари разделил пятое место с Женевой — городом на юго-западе Швейцарии.

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#Анастасия Баянова#Новости#Комфортное жилье#КЦ#Комфортный город
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