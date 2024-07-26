В центре Омска агрономы установят двухметровые туи в кашпо

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Сегодня, 26 июля, на улице Ленина в центре Омска убрали аварийные высохшие ели. На их месте агрономы установят десять больших туй в кашпо, их длина будет достигать двух метров.
Сейчас дорожники продолжают ремонтировать плиточное покрытие тротуара на улице Ленина. На предстоящих выходных службы благоустройства привезут и установят здесь двухметровые колоновидные туи сорта «Смарагд» в деревянных кашпо. Работы будут проводиться по согласованию с собственниками здания.
В дальнейшем агрономы будут следить за состоянием новых деревьев, обеспечивать их полив и удобрение. В мэрии отметили, что ко Дню города еще десять аналогичных туй появятся на Соборной площади.
Напомним, что омские агрономы займутся высадкой деревьев вдоль дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Для этого заготовлено 350 саженцев. Новые растения высадят на улицах Маяковского, 60 лет Победы, 6-й Шинной, Коммунальной и Волочаевской.