gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В центре Омска агрономы установят двухметровые туи в кашпо

В центре Омска агрономы установят двухметровые туи в кашпо

26 июля 2024, 12:09
Фото: 1MI
Сегодня на улице Ленина убрали аварийные деревья, на их месте планируется установить десять больших туй в кашпо.

Сегодня, 26 июля, на улице Ленина в центре Омска убрали аварийные высохшие ели. На их месте агрономы установят десять больших туй в кашпо, их длина будет достигать двух метров.

Сейчас дорожники продолжают ремонтировать плиточное покрытие тротуара на улице Ленина. На предстоящих выходных службы благоустройства привезут и установят здесь двухметровые колоновидные туи сорта «Смарагд» в деревянных кашпо. Работы будут проводиться по согласованию с собственниками здания.

В дальнейшем агрономы будут следить за состоянием новых деревьев, обеспечивать их полив и удобрение. В мэрии отметили, что ко Дню города еще десять аналогичных туй появятся на Соборной площади.

Фото: Мэрия Омска

Напомним, что омские агрономы займутся высадкой деревьев вдоль дорог, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Для этого заготовлено 350 саженцев. Новые растения высадят на улицах Маяковского, 60 лет Победы, 6-й Шинной, Коммунальной и Волочаевской.

Вдоль отремонтированных омских дорог агрономы высадят 350 деревьев
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Растение#Растения#Елка#Ель#Елки#Зеленые растения#Туи
Подпишитесь
Инсайд: новым главой омского депарха станет главный архитектор
Сегодня, 10:41
Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы
Сегодня, 08:29
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Сегодня, 01:55
Поиски начались. На капремонт моста у омского «Телецентра» выделили 3 млрд рублей
Сегодня, 05:08
В Омске планируют построить дорогу, которая соединит Ленинградский и метромост
Сегодня, 02:41
Почти треть года. Стало известно, сколько выходных дней ждет омичей в 2025 году
Сегодня, 04:28