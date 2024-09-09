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Растение

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2024
Отравляет животных. В селе Омской области ввели карантин из-за опасного сорняка
В Россельхознадзоре рассказали, что в селе Красноярка ввели карантин из-за повилики — опасного сорняка, отравляющего животных и плоды растений.
9 сентября, 14:17
В центре Омска агрономы установят двухметровые туи в кашпо
26 июля, 12:09
Вместо аварийных. В парке им. 30-летия ВЛКСМ высадят новые ели и лиственницы
Агрономы планируют высадить на правой стороне озера в парковой зоне около 300 декоративных деревьев.
28 марта, 10:25
Под видом моркови. Омским садоводам продавали семена несуществующих растений
31 января, 13:08
2023
«Подарок» из ближнего зарубежья. В Омск снова прибыли тонны овощей с паразитами
27 сентября 2023, 08:43
Украденный куст, хоккейный турнир и открытие памятника Бухгольцу. Омск сегодня
4 августа 2023, 14:27
2022
Желающих нет. В Ленинском округе Омска откроют всего шесть елочных базаров из 22
Участки под размещение елочных базаров в этом году оказались невостребованными.
16 ноября 2022, 06:13
«Растет сквозь крышу». Странная растительность удивила жителей омской многоэтажки
15 сентября 2022, 08:08

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