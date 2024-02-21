Вдоль отремонтированных омских дорог агрономы высадят 350 деревьев

Всего агрономы высадят 350 саженцев. Так, например, 85 новых деревьев, которые заменят аварийные, специалисты высадят на улице Маяковского, еще 215 крупномерных саженцев появятся на улице 60 лет Победы. По 20 саженцев также высадят на улицах 6-я Шинная и Коммунальная, а на улице Волочаевской еще 10 растений добавятся к высаженным ранее.