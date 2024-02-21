Вдоль отремонтированных омских дорог агрономы высадят 350 деревьев

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Омске отремонтируют 9 проезжих частей. Вдоль них планируется заменить всю прилегающую дорожную инфраструктуру и посадить деревья разных видов.
Всего агрономы высадят 350 саженцев. Так, например, 85 новых деревьев, которые заменят аварийные, специалисты высадят на улице Маяковского, еще 215 крупномерных саженцев появятся на улице 60 лет Победы. По 20 саженцев также высадят на улицах 6-я Шинная и Коммунальная, а на улице Волочаевской еще 10 растений добавятся к высаженным ранее.
Летом прошлого года были найдены подрядчики для выполнение ремонта на всех запланированных участках. На некоторых из них уже проделана значительная работа, в мэрии отмечают следующие улицы: Омская, Волочаевская, Заозерная и Театральная площадь.
В этом году начнется ремонт на остальных проезжих частях — на ул. 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Коммунальная и Гусарова. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, на ремонт дорожной инфраструктуры города выделено более 712 миллионов рублей.