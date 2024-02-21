Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Иллюстрация

Вдоль отремонтированных омских дорог агрономы высадят 350 деревьев

21 февраля 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Саженцы высадят на следующих улицах: Маяковского, 60 лет Победы, 6-я Шинная, Коммунальная и Волочаевская.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Омске отремонтируют 9 проезжих частей. Вдоль них планируется заменить всю прилегающую дорожную инфраструктуру и посадить деревья разных видов.

Всего агрономы высадят 350 саженцев. Так, например, 85 новых деревьев, которые заменят аварийные, специалисты высадят на улице Маяковского, еще 215 крупномерных саженцев появятся на улице 60 лет Победы. По 20 саженцев также высадят на улицах 6-я Шинная и Коммунальная, а на улице Волочаевской еще 10 растений добавятся к высаженным ранее.

Летом прошлого года были найдены подрядчики для выполнение ремонта на всех запланированных участках. На некоторых из них уже проделана значительная работа, в мэрии отмечают следующие улицы: Омская, Волочаевская, Заозерная и Театральная площадь.

В этом году начнется ремонт на остальных проезжих частях — на ул. 60 лет Победы, 6-я Шинная, Маяковского, Коммунальная и Гусарова. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным, на ремонт дорожной инфраструктуры города выделено более 712 миллионов рублей.

Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Узнать подробнее
#Омск#Деревья#Омская область#Посадка деревьев#Новости#Природа#Дерево#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Зарплаты до 270 тысяч. На оборонные заводы Омска требуются больше 1300 человек
Сегодня, 05:49
Сменил Здановича. Евгений Баньковский возглавил омский департамент спорта
Сегодня, 04:59
Омичи сообщили о дефиците жизненно важного лекарства от рассеянного склероза
Сегодня, 09:51
В Омском горсовете предложили начать подготовку к демобилизации военных
Сегодня, 07:39
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
Сегодня, 02:00
Задержаны. Главы Всероссийского общества глухих смошенничали с недвижимостью в Омске
Сегодня, 09:35