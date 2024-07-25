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Updated Сегодня, 12:36

С начала мая количество осадков в Омске превысило норму в два раза

Выше нормы в 9 раз. С начала мая в Омске выпало 28 см осадков

25 июля 2024, 12:34
Фото: 1MI

С начала мая количество осадков в Омске превысило норму в два раза

Синоптики рассказали об актуальной ситуации с количеством осадков в Омске, по данным специалистов, с начала мая в городе выпало 28 см осадков, что выше нормы в два раза.

По данным синоптиков и специалистов «Омской геологоразведочной экспедиции», с 1 мая по 23 июля в Омске выпало 280,2 мм осадков, такой показатель превышает норму более чем в два раза.

Отмечается, что большая часть осадков выпала на территории города в период с 16 по 23 июля — 141,8 см, эта цифра оказалась выше нормы в 9 раз.

«Исходя из показателей, зафиксированных на скважинах № 81 и 267 государственной опорной наблюдательной сети — на данный момент на территории города эти скважины являются действующими и используются для исследований — этим летом превышены пиковые значения первого от поверхности водоносного горизонта. На скважине № 81 (Красноярский тракт) глубина до уровня составляет 1,3 метра, на скважине № 267 (ул. Гусарова) — 2,03 метра», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что в ближайшие дни в Омской области снова ожидаются осадки. Резкое ухудшение погоды произойдет уже завтра: по сообщениям синоптиков, регион накроют мощные ливни, грозы и усиление порывов ветра.

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#Анастасия Баянова#Погода#Омск#Омская область#Новости#Осадки#Ухудшение погоды#Изменение погоды#Погодные условия#Норма осадков
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