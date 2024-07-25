Выше нормы в 9 раз. С начала мая в Омске выпало 28 см осадков

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По данным синоптиков и специалистов «Омской геологоразведочной экспедиции», с 1 мая по 23 июля в Омске выпало 280,2 мм осадков, такой показатель превышает норму более чем в два раза.
Отмечается, что большая часть осадков выпала на территории города в период с 16 по 23 июля — 141,8 см, эта цифра оказалась выше нормы в 9 раз.
«Исходя из показателей, зафиксированных на скважинах № 81 и 267 государственной опорной наблюдательной сети — на данный момент на территории города эти скважины являются действующими и используются для исследований — этим летом превышены пиковые значения первого от поверхности водоносного горизонта. На скважине № 81 (Красноярский тракт) глубина до уровня составляет 1,3 метра, на скважине № 267 (ул. Гусарова) — 2,03 метра», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, что в ближайшие дни в Омской области снова ожидаются осадки. Резкое ухудшение погоды произойдет уже завтра: по сообщениям синоптиков, регион накроют мощные ливни, грозы и усиление порывов ветра.