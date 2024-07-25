Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По данным Обь-Иртышского УГСМ, завтра, 26 июля, на территории области резкое ухудшение погоды: грозы с мощными ливнями, град и очень сильные порывы ветра — до 22 м/с. Как отмечается, ненастье может продолжиться и ночью на 27 июля.
Подобное стечение обстоятельств, как отметили в Telegram-канале мэрии Омска, может привести серьезным последствиям: авариям на объектах городских сетей, ухудшением связи и отключениям света, а также к пожарам — их вероятность особенно велика в частном секторе.
В связи с этим омичам напомнили о необходимости оперативного информирования городских экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций: для этого можно обратиться по номерам 01 (101); 8 (3812) 25-83-26; 8 (3812) 44-91-00, а также в ЕДДС Омска по номеру 78-78-78.