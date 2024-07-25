Ливни, грозы, град и ветер. Омичей предупредили об приближении опасной погоды

В связи с этим омичам напомнили о необходимости оперативного информирования городских экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций: для этого можно обратиться по номерам 01 (101); 8 (3812) 25-83-26; 8 (3812) 44-91-00, а также в ЕДДС Омска по номеру 78-78-78.