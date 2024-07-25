В Омске вторые сутки не работает светофор на важном перекрестке

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В Омске, в районе «Водников», сломался светофор. Со вчерашнего дня, по информации регионального минтранспорта, не работает по технической причине объект на пересечении Красного Пути и Березовой.
К ремонту светофора уже приступили дорожники, однако конкретные сроки проведения работ пока не называются.
«Надеемся, что поломка будет устранена в ближайшее время. Просим вас быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения», — прокомментировали в ведомстве.
Отметим, что на момент публикации этого материала каких-либо заторов в районе перекрестка Красного Пути и Березовой не наблюдается.
Ранее Город55 также рассказывал о перекрытии двух улиц из-за празднования Сабантуя. 1-я и 2-я Затонская будут недоступны для транспорта с 10.00 до 18.00.