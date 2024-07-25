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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

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В Омске вторые сутки не работает светофор на важном перекрестке

25 июля 2024, 10:40
Фото: 1MI
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Дорожники, как сообщили в региональном минтрансе, уже пытаются устранить поломку.

В Омске, в районе «Водников», сломался светофор. Со вчерашнего дня, по информации регионального минтранспорта, не работает по технической причине объект на пересечении Красного Пути и Березовой.

К ремонту светофора уже приступили дорожники, однако конкретные сроки проведения работ пока не называются.

«Надеемся, что поломка будет устранена в ближайшее время. Просим вас быть внимательнее на дороге и соблюдать правила дорожного движения», — прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что на момент публикации этого материала каких-либо заторов в районе перекрестка Красного Пути и Березовой не наблюдается.

Ранее Город55 также рассказывал о перекрытии двух улиц из-за празднования Сабантуя. 1-я и 2-я Затонская будут недоступны для транспорта с 10.00 до 18.00.

Временные неудобства. В Омске из-за празднования Сабантуя перекроют две улицы
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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Светофор#Новости#Минтранс#Поломки
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