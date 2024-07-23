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В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Салехарда в Омск

Самолет, летевший из Салехарда в Омск, вынужденно сел в Тюмени

23 июля 2024, 13:44
Фото: 1MI

В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Салехарда в Омск

Самолет авиакомпании «Ямал», направляющийся из Салехарда в Омск, совершил вынужденную посадку в Тюмени, где произошла замена борта.

Сегодня самолет авиакомпании «Ямал» прилетел из Салехарда в Омск с двухчасовым опозданием. По расписанию лайнер должен был прибыть в аэропорт им. Карбышева в 12:50, однако сделал это лишь в 14:59.

Опоздание произошло из-за того, что самолету пришлось вынужденно сесть в Тюмени. Изначально сообщалось, что посадка в Рощино была необходима по техническим причинам.

Позже портал Om1.ru, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что в Тюмени пассажиров пересадили с одного судна на другое, при этом отмечается, что замена борта не была связана с техническими причинами.

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#Анастасия Баянова#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Аэропорт#Международный аэропорт#Новости#Омский аэропорт#Задержка самолета
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