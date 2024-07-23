Самолет, летевший из Салехарда в Омск, вынужденно сел в Тюмени

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Сегодня самолет авиакомпании «Ямал» прилетел из Салехарда в Омск с двухчасовым опозданием. По расписанию лайнер должен был прибыть в аэропорт им. Карбышева в 12:50, однако сделал это лишь в 14:59.
Опоздание произошло из-за того, что самолету пришлось вынужденно сесть в Тюмени. Изначально сообщалось, что посадка в Рощино была необходима по техническим причинам.
Позже портал Om1.ru, ссылаясь на собственные источники, рассказал, что в Тюмени пассажиров пересадили с одного судна на другое, при этом отмечается, что замена борта не была связана с техническими причинами.