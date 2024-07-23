Житель Великобритании построил самолет в своем саду для путешествий с семьей

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Около 10 лет назад житель Великобритании Ашок Алисерил Тамаракшан переехал в дом, расположенный рядом с аэродромом. Тогда он серьезно задумался о том, чтобы научиться управлять воздушным судном. Спустя несколько лет он впервые попробовал себя в роли летчика, когда его жена подарила ему на день рождения 30-минутный полет.
«Это было настоящим открытием того, как перелеты дают вам свободу просто путешествовать, если у вас есть такая возможность и доступ к самолету. Так что это действительно меня зацепило»», — рассказал мужчина CNN Travel.
С течением времени его семья росла и мужчина задумался над покупкой самолета для путешествий. Однако он признался, что беспокоился из-за перспективы лететь с семьей на старом самолете, который изначально хотел приобрести. Тогда Алисериль начал рассматривать возможность самостоятельной постройки судна.
Изучая наборы для сборки самолетов, он наткнулся на четырехместный самолет производства южноафриканской компании Sling Aircraft, который соответствовал всем требованиям. Позже он прилетел на завод, где совершил испытательный полет, и решил купить этот набор. В 2020 году для реализации задумки он построил небольшой сарай в своем саду и распланировал различные этапы проекта, который контролировался Ассоциацией легкой авиации Великобритании.
Алисерил выполнил работу сам, к концу лета 2020 года он построил хвост и крылья, а в октябре завершил фюзеляжную секцию. Когда большинство компонентов было построено, пришло время самого главного — сборки. Алисерил перевез все из своего дома в ангар недалеко от Кембриджа, судно прошло окончательную проверку несколько месяцев спустя и взлетело в январе 2022 года.
Мужчина вспоминает, как с тревогой ждал на земле, когда летчик-испытатель поднимет в воздух самолет, а затем посадит его. Теперь Алисерил вместе с семьей летает на судне не только по Великобритании, но и отправляется в другие страны. По словам мужчины, за последние два года самолет налетал более 300 часов, долетев до Норвегии.