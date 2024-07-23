Житель Великобритании построил самолет в своем саду для путешествий с семьей

Мужчина вспоминает, как с тревогой ждал на земле, когда летчик-испытатель поднимет в воздух самолет, а затем посадит его. Теперь Алисерил вместе с семьей летает на судне не только по Великобритании, но и отправляется в другие страны. По словам мужчины, за последние два года самолет налетал более 300 часов, долетев до Норвегии.