Омская мэрия закупит 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В городской администрации сообщили о планах по закупке 180 квартир для переселения омичей из аварийного жилья. Приобретение квартир пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Отмечается, что жилые помещения с отделкой «под ключ» будут располагаться в домах, введенных в эксплуатацию не раньше 2020 года, их стоимость соответствует рыночной стоимости.
Напомним, что ранее Виталий Хоценко показал, как протекает строительство проблемного дома на улице 6-й Станционной, в котором 218 квартир выделено для переселенцев из ветхого жилья.