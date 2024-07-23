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Омская мэрия закупит 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья

Омская мэрия закупит 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья

23 июля 2024, 12:38
Фото: 1MI
Омские власти планируют приобрести 180 квартир для переселенцев из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В городской администрации сообщили о планах по закупке 180 квартир для переселения омичей из аварийного жилья. Приобретение квартир пройдет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Отмечается, что жилые помещения с отделкой «под ключ» будут располагаться в домах, введенных в эксплуатацию не раньше 2020 года, их стоимость соответствует рыночной стоимости.

Напомним, что ранее Виталий Хоценко показал, как протекает строительство проблемного дома на улице 6-й Станционной, в котором 218 квартир выделено для переселенцев из ветхого жилья.

Выделят 218 квартир. Омичам показали, как строится дом для переселенцев
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Переселение из аварийного жилья#Квартиры#Квартира#Новости#Переселенцы#Переселение
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