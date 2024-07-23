Летние ягоды. Сколько стоит малина в Омске

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
В Омске начался сезон малины. Ягоду продают на рынках и сайтах объявлений. Город55 выяснил, сколько сейчас стоит малина.
На мини-рынке на остановке «Улица Рабиновича» небольшой контейнер с малиной объемом 1 литр можно приобрести за 250 рублей. Также в продаже у местных пенсионеров овощи и зелень с огорода.
Читатель Города55 Ольга рассказала, что можно купить ягоду подешевле, если заказывать сразу несколько килограммов.
«Три килограмма за тысячу рублей продают. По 350 рублей за кило. Если покупать литрами, то будет дороже», — поделилась девушка.
Также малина продается на сайтах с объявлениями. Стоимость — от 250 до 500 рублей за литр.
«Малина со своего дачного участка. Собрана сегодня, продается по 3 литра. Цена за литр — 400 рублей. Забирать на Омской», — гласит одно из объявлений.
Отметим, что в сервисах по доставке продуктов свежая малина отсутствует. Ягода продается только в замороженном и перетертом виде.
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