Виталий Хоценко утвердил план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы

В ходе заседания также обсуждалась возможность проведения совместных мероприятий со Стахановым. Сегодня Замглавы администрации этого города Светлана Небесская принимала участие в оргкомитете по видеосвязи. Она рассказала, что с первых дней стахановчане причастны к подготовке этого масштабного праздника.