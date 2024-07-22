Виталий Хоценко утвердил план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Сегодня Виталий Хоценко провел очередное заседание оргкомитета «Победа», на котором обсуждались вопросы подготовки празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Губернатор уже утвердил план основных мероприятий, документ будет постепенно пополняться. Кроме того, в каждом муниципалитете формируют собственные планы, почти в половине районов они такие утверждены.
«Проектов и предложений по празднованию годовщины Победы у нас много, поэтому будем проводить наши заседания ежемесячно», — сообщил Хоценко.
В ходе заседания также обсуждалась возможность проведения совместных мероприятий со Стахановым. Сегодня Замглавы администрации этого города Светлана Небесская принимала участие в оргкомитете по видеосвязи. Она рассказала, что с первых дней стахановчане причастны к подготовке этого масштабного праздника.
«Спасибо, что привлекаете нас к подготовке, передаете опыт, что немаловажно, и мы очень признательны за это. Мы очень рады, что стали частью большой совместной с Омской областью работы. Благодарны за помощь и надеемся, что 80 лет Победы встретим достойно», — отметила Светлана Небесская.
Виталий Хоценко поручил помогать жителям Стаханова с организацией мероприятий к юбилею Победы.