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Виталий Хоценко утвердил план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы

Виталий Хоценко утвердил план подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы

22 июля 2024, 12:43
Фото: Сергей Мельников / Правительство Омской области
На заседании оргкомитета «Победа», которое состоялось сегодня, губернатор Виталий Хоценко сообщил о готовности плана мероприятий к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня Виталий Хоценко провел очередное заседание оргкомитета «Победа», на котором обсуждались вопросы подготовки празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор уже утвердил план основных мероприятий, документ будет постепенно пополняться. Кроме того, в каждом муниципалитете формируют собственные планы, почти в половине районов они такие утверждены.

«Проектов и предложений по празднованию годовщины Победы у нас много, поэтому будем проводить наши заседания ежемесячно», — сообщил Хоценко.

В ходе заседания также обсуждалась возможность проведения совместных мероприятий со Стахановым. Сегодня Замглавы администрации этого города Светлана Небесская принимала участие в оргкомитете по видеосвязи. Она рассказала, что с первых дней стахановчане причастны к подготовке этого масштабного праздника.

«Спасибо, что привлекаете нас к подготовке, передаете опыт, что немаловажно, и мы очень признательны за это. Мы очень рады, что стали частью большой совместной с Омской областью работы. Благодарны за помощь и надеемся, что 80 лет Победы встретим достойно», — отметила Светлана Небесская.

Виталий Хоценко поручил помогать жителям Стаханова с организацией мероприятий к юбилею Победы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Великая Отечественная война#Победа#Правительство#День Победы#Новости#Областное правительство#День Победы 9 Мая
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