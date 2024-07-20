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Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Омичи из Центрального округа пожаловались на работу интернета Ростелеком

Снова авария. Жители центра Омска пожаловались на работу интернета Ростелеком

20 июля 2024, 12:53
Фото: 1MI

Омичи из Центрального округа пожаловались на работу интернета Ростелеком

В работе интернет-провайдера Ростелеком снова случился сбой, с проблемой столкнулись жители Центрального округа Омска.

Жители Центрального округа Омска остались без доступа к интернету Ростелеком из-за аварии. О неработающем интернете редакции Гороад55 рассказал житель дома №6 по улице Фурманова.

В компании уверили, что постараются в кратчайшие сроки устранить проблему и, при необходимости, готовы сделать перерасчет.

«По вашему адресу зарегистрирована авария, в связи с чем доступ к услугам ограничен. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления работы услуг. От лица Компании приношу извинения за доставленные неудобства», — ответили на обращение омича в Ростелекоме.

Отметим, что о перебоях в работе интернет-провайдера сообщают пользователи из многих регионов России. Жалобы оставляют жители Владимирской, Ленинградской, Московской областей и других субъектов РФ.

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#Анастасия Баянова#Интернет#Омск#Омская область#Новости#Сбой#Ростелеком#Сбой в работе#Интернет-домены#Отключение интернета#Технический сбой
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