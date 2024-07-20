Снова авария. Жители центра Омска пожаловались на работу интернета Ростелеком

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Жители Центрального округа Омска остались без доступа к интернету Ростелеком из-за аварии. О неработающем интернете редакции Гороад55 рассказал житель дома №6 по улице Фурманова.
В компании уверили, что постараются в кратчайшие сроки устранить проблему и, при необходимости, готовы сделать перерасчет.
«По вашему адресу зарегистрирована авария, в связи с чем доступ к услугам ограничен. Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления работы услуг. От лица Компании приношу извинения за доставленные неудобства», — ответили на обращение омича в Ростелекоме.
Отметим, что о перебоях в работе интернет-провайдера сообщают пользователи из многих регионов России. Жалобы оставляют жители Владимирской, Ленинградской, Московской областей и других субъектов РФ.