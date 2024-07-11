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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Россияне массово пожаловались на перебои в работе интернета Ростелеком

«Надоело бездействие». Россияне массово пожаловались на работу интернета Ростелеком

11 июля 2024, 09:23
Фото: 1MI

Россияне массово пожаловались на перебои в работе интернета Ростелеком

Жители Омской области и других регионов России массово пожаловались на проблемы с интернет-провайдером Ростелеком, по сообщениям пользователей, выйти в сеть без перебоев практически невозможно.

Россияне массово пожаловались в работу домашнего интернета, подачу которого осуществляет компания Ростелеком. По сообщениям пользователей, выйти в сеть без перебоев практически невозможно.

«Почему такая мертвая тишина? Не дозвониться, в личный кабинет нет доступа, интернет не работает, телевидение не работает, а вы по ходу тоже не работаете! Буду менять провайдера! Надоело ваше без действие!», — написала жительница Москвы Ольга.
«У меня одного на YouTube видео практически не работают? Тормозят невероятно просто. У кого также?» — обратился к товарищам по проблеме пользователь Юрий.

В компании наличие проблемы признали и уверили, что все неполадки устранены, а для возобновления работы интернета нужно перезагрузить роутер.

«Проблема с интернетом действительно была, сейчас она уже устранена! Пожалуйста, перезагрузите роутер и проверьте работу интернета. Извините за неудобства», — сообщили в Ростелекоме.

Ранее Город55 писал о технических проблемах, из-за которых омичи не могли оплатить проезд в автобусах с помощью NFC-табличек.

Технический сбой: омичи не смогли оплатить проезд в автобусах через NFC-таблички
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#Анастасия Баянова#Интернет#Омск#Омская область#Интернет-портал#Новости#Ростелеком#Интернет-домены#Отключение интернета#Высокоскоростной интернет#Домашний интернет
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