«Он уже симпатичный»: в одном из омских скверов установят «кота ученого»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В Пушкинском сквере, расположенном в омском Городке Нефтяников, сейчас идет благоустройство. В ходе этих работ подрядчик должен, помимо всего прочего, установить статую, изображающую одного из пушкинских персонажей — «Кота ученого».
Депутат Омского городского Совета Алексей Провозин рассказал в социальных сетях о посещении предприятия, на котором эту статую изготавливают.
— Конечно, увидел своими глазами будущего учёного Кота, — рассказал депутат. — Он уже симпатичный и, думаю, в готовом виде понравится местной детворе и взрослым. Место для установки подберем с учётом возможности сделать с Котом фото…
Кот должен стать частью тематической площадки «У лукоморья», посвященной произведениям Александра Пушкина.