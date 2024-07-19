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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Для одного из омских скверов изготовили статую «кота ученого»

«Он уже симпатичный»: в одном из омских скверов установят «кота ученого»

19 июля 2024, 08:15
Фото: gorod55.ru

Для одного из омских скверов изготовили статую «кота ученого»

Появление скульптуры анонсировал депутат Алексей Провозин.

В Пушкинском сквере, расположенном в омском Городке Нефтяников, сейчас идет благоустройство. В ходе этих работ подрядчик должен, помимо всего прочего, установить статую, изображающую одного из пушкинских персонажей — «Кота ученого».

Депутат Омского городского Совета Алексей Провозин рассказал в социальных сетях о посещении предприятия, на котором эту статую изготавливают.

— Конечно, увидел своими глазами будущего учёного Кота, — рассказал депутат. — Он уже симпатичный и, думаю, в готовом виде понравится местной детворе и взрослым. Место для установки подберем с учётом возможности сделать с Котом фото…

Кот должен стать частью тематической площадки «У лукоморья», посвященной произведениям Александра Пушкина.

#Николай Эйхвальд#Омск#Благоустройство#Новости#Алексей Провозин#Скверы
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