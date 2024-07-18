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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

иллюстрация

Без трости. В Омске незрячий пенсионер не мог ходить по ошибке Фонда соцстрахования

18 июля 2024, 11:19
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске незрячий пенсионер не мог ходить по ошибке Фонда соцстрахования

Мужчине вовремя не предоставили трость, с помощью которой он мог самостоятельно передвигаться.

В Омске состоялся суд по делу 81-летнего инвалида второй группы. Мужчина обратился в прокуратуру, чтобы восстановить свои права.

Как отмечают сотрудники ведомства, он вправе бесплатно получить средства реабилитации, в том числе тактильную трость, ручную лупу и устройство для чтения «говорящих» книг. Они ему необходимы, так как у мужчины испорчено зрение.

Региональный Фонд пенсионного и социального страхования вовремя не закупил необходимое, так что пенсионеру пришлось ждать полгода. В этот период он не мог самостоятельно передвигаться и читать книги.

Прокуратура потребовала взыскать с Фонда 10 тыс рублей в пользу мужчину в качестве морального вреда. Суд требования удовлетворил. Фонд подал апелляцию, но Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Суд#Россия#Прокуратура Омской области#Компенсация морального вреда#Инвалид#Фонд пенсионного и социального страхования
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