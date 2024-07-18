Без трости. В Омске незрячий пенсионер не мог ходить по ошибке Фонда соцстрахования

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Омске состоялся суд по делу 81-летнего инвалида второй группы. Мужчина обратился в прокуратуру, чтобы восстановить свои права.
Как отмечают сотрудники ведомства, он вправе бесплатно получить средства реабилитации, в том числе тактильную трость, ручную лупу и устройство для чтения «говорящих» книг. Они ему необходимы, так как у мужчины испорчено зрение.
Региональный Фонд пенсионного и социального страхования вовремя не закупил необходимое, так что пенсионеру пришлось ждать полгода. В этот период он не мог самостоятельно передвигаться и читать книги.
Прокуратура потребовала взыскать с Фонда 10 тыс рублей в пользу мужчину в качестве морального вреда. Суд требования удовлетворил. Фонд подал апелляцию, но Омский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.