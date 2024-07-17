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Published Сегодня, 10:13

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Updated Сегодня, 10:15

Омские депутаты одобрили названия для улицы и переулка в Кировском округе

Теперь окончательно: в Омске появятся улица Дарвина и Нужный переулок

17 июля 2024, 10:13
Фото: gorod55.ru

Омские депутаты одобрили названия для улицы и переулка в Кировском округе

Инициатива администрации была одобрена городским Советом.

В Омском городском Совете на очередном пленарном заседании обсудили вопросы топонимики. Городская администрация предложила узаконить два названия, которые по факту уже используются: «улица Дарвина» и «переулок Нужный».

Оба объекта находятся на Левом берегу. Улица Дарвина проходит параллельно Меридиальной от Верхнеднепровской до улицы Фиалкова, Нужный переулок — параллельно Ржевской улице от Верхнеднепровской до Шадринской.

— Улица Дарвина фактически существует с 1992 года, — говорится в пояснительной записке, — вместе с тем наименование улице в установленном порядке не присваивалось. На данной улице поставлены на кадастровый учет земельный участок и индивидуальный жилой дом, строительство которого завершено в 1992 году. На указанные объекты оформлено право собственности с указанием адреса: город Омск, улица Дарвина, дом 7.

В Нужном переулке, согласно документу, должны появиться частные дома.

Предложение администрации уже прошло через топонимическую комиссию и через профильный комитет городского Совета. На пленарном заседании никто не стал возражать, депутаты проголосовали «за». Таким образом, в ближайшее время на карте Омска появятся два новых названия.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Топонимика
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