Теперь окончательно: в Омске появятся улица Дарвина и Нужный переулок

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Омском городском Совете на очередном пленарном заседании обсудили вопросы топонимики. Городская администрация предложила узаконить два названия, которые по факту уже используются: «улица Дарвина» и «переулок Нужный».
Оба объекта находятся на Левом берегу. Улица Дарвина проходит параллельно Меридиальной от Верхнеднепровской до улицы Фиалкова, Нужный переулок — параллельно Ржевской улице от Верхнеднепровской до Шадринской.
— Улица Дарвина фактически существует с 1992 года, — говорится в пояснительной записке, — вместе с тем наименование улице в установленном порядке не присваивалось. На данной улице поставлены на кадастровый учет земельный участок и индивидуальный жилой дом, строительство которого завершено в 1992 году. На указанные объекты оформлено право собственности с указанием адреса: город Омск, улица Дарвина, дом 7.
В Нужном переулке, согласно документу, должны появиться частные дома.
Предложение администрации уже прошло через топонимическую комиссию и через профильный комитет городского Совета. На пленарном заседании никто не стал возражать, депутаты проголосовали «за». Таким образом, в ближайшее время на карте Омска появятся два новых названия.