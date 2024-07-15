Стала причиной затора. В Омске фура застряла под Метромостом

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Сегодня, 15 июля, под омским метромостом застряла фура. Водитель не рассчитал габариты транспорта и не смог преодолеть участок, из-за чего на улице Красный Путь образовался затор.
«Водитель не рассчитал габариты и попал в ловушку. От соприкосновения с мостом у большегруза сломался прицеп», — рассказал очевидец в телеграм-канале «Новости Омска и области».
Напомним, что в декабре 2023 года произошла похожая ситуация. Фура застряла под метромостом, от соприкосновения у нее сломался прицеп и просело дно.