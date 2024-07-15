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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Омске крупногабаритная фура застряла под метромостом

Стала причиной затора. В Омске фура застряла под Метромостом

15 июля 2024, 15:05
Фото: 1MI

В Омске крупногабаритная фура застряла под метромостом

Инцидент произошел в вечерний час-пик, большегруз застрял под метромостом, из-за чего на участке образовалась длинная пробка.

Сегодня, 15 июля, под омским метромостом застряла фура. Водитель не рассчитал габариты транспорта и не смог преодолеть участок, из-за чего на улице Красный Путь образовался затор.

«Водитель не рассчитал габариты и попал в ловушку. От соприкосновения с мостом у большегруза сломался прицеп», — рассказал очевидец в телеграм-канале «Новости Омска и области».

Напомним, что в декабре 2023 года произошла похожая ситуация. Фура застряла под метромостом, от соприкосновения у нее сломался прицеп и просело дно.

Не рассчитал габариты. В центре Омска под метромостом застряла фура
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Мост#Новости#Фура#Метромост#Застряла фура
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