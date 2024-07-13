Жгучий выходной. Воздух в Омской области прогреется до +33 градусов

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:26
Updated Сегодня, 17:26
В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, эта неделя завершится достаточно жарким воскресеньем.
Завтра, 14 июля, ночью столбик термометра покажет +15… 20 градусов. Днем воздух прогреется до +28… +33 градусов. Возможен кратковременный дождь с грозой. Восточный, северо-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. При грозе порывы могут усилиться до 15-18 м/с.
В понедельник, 15 июля, ночью будет +15… +20 градусов. Днем ожидается +27… +32 градусов. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Северо-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. При грозе могут быть порывы 15-18 м/с.
Во вторник, 16 июля, ночью температура опустится до +13… +18 градусов. В дневное время прогнозируется повышение до +23… 28 градусов. Местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя с грозой. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с.