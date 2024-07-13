Жгучий выходной. Воздух в Омской области прогреется до +33 градусов

В понедельник, 15 июля, ночью будет +15… +20 градусов. Днем ожидается +27… +32 градусов. Местами пройдет небольшой дождь с грозой. Северо-восточный ветер задует со скоростью 7-12 м/с. При грозе могут быть порывы 15-18 м/с.