Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В ночь с 13 на 14 июля в Омской области ожидается магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется в воскресенье около 3 часов. Также магнитосфера будет возбужденной в пятницу утром.
Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависмых людей. О том, как справиться с головной болью и повышением артериального давления Городу55 рассказал профессор ОмГМУ Вадим Ахмедов. Врач посоветовал вести щадящий образ жизни.