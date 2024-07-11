Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря

В ночь с 13 на 14 июля в Омской области ожидается магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется в воскресенье около 3 часов. Также магнитосфера будет возбужденной в пятницу утром.