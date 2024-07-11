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Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

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Вместе с жарой на выходных Омскую область накроет магнитная буря

11 июля 2024, 04:59
Фото: 1MI
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Магнитосфера будет возбужденной в ночь с субботы на воскресенье.

В ночь с 13 на 14 июля в Омской области ожидается магнитная буря. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется в воскресенье около 3 часов. Также магнитосфера будет возбужденной в пятницу утром.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависмых людей. О том, как справиться с головной болью и повышением артериального давления Городу55 рассказал профессор ОмГМУ Вадим Ахмедов. Врач посоветовал вести щадящий образ жизни.

Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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#Евгений Игишев#Наука#Омск#ОмГМУ#Магнитная буря#Метеозависимость#Головная боль#Лаборатория солнечной астрономии#ИКИ#ИСЗФ
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Как справиться с головной болью и высоким давлением: омский врач — о магнитных бурях
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