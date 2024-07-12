МТС запустит крупнейшую в Сибири облачную IoT-платформу для учета электроэнергии

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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ПАО «МТС» планирует создать в Сибири крупнейшую интеллектуальную систему учета электроэнергии, которая будет работать по сервисной модели. Система будет базироваться на собственной облачной инфраструктуре компании.
В течение трех лет МТС установит 86,4 тысячи интеллектуальных приборов учета в многоэтажках Новосибирской области. Это будет первый случай на рынке, когда компания выступит оператором передачи данных для ресурсоснабжающей организации.
«Новосибирскэнергосбыт» внедряет систему интеллектуального учета электроэнергии в облаке МТС. Это позволит автоматизировать учет электроэнергии для клиентов компании. Стоимость проекта составит около 1,5 млрд рублей.
В рамках проекта МТС проведет цифровизацию энергетики региона, поставив, установив и обслужив «умные» приборы учета. Эти устройства заменят старые или те, у которых скоро закончится срок поверки. Также они будут установлены в новых многоэтажках Новосибирска и области. Планируется использовать «умные» устройства российского производства.
После установки IoT-системы каждый счетчик подключается к платформе для учета и дистанционного управления энергоресурсами. Платформа в реальном времени отображает состояние счетчиков, позволяет задавать параметры опроса и передавать данные в биллинговую систему компании. МТС обеспечивает работоспособность системы в течение 10 лет после установки программного комплекса.
Для связи IoT-устройств разработчики используют энергоэффективную связь стандарта NB-IoT. МТС обладает масштабной сетью NB-IoT в 80 регионах России, в том числе и в Омской области. Сеть отличается улучшенной проникающей способностью и способна обеспечить устойчивый сигнал даже в подвалах и цокольных этажах зданий, где другие стандарты связи могут не работать. При этом объем передаваемых данных существенно меньше, что снижает затраты на эксплуатацию системы учета.
«Клиент получает готовый продукт — данные. Благодаря сервисной модели клиент сможет преобразовать часть капитальных расходов в операционные, что повысит гибкость финансового планирования и обеспечит постепенный и бесшовный переход на новейшие системы энергоучета. Интеллектуальный учет сделает максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей, также сможет обеспечить онлайн-контроль работоспособности устройств и сократит издержки на снятие показаний», — уточнил вице-президент по развитию нового и корпоративного бизнеса МТС Олег Алдошин.