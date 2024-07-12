МТС запустит крупнейшую в Сибири облачную IoT-платформу для учета электроэнергии

Для связи IoT-устройств разработчики используют энергоэффективную связь стандарта NB-IoT. МТС обладает масштабной сетью NB-IoT в 80 регионах России, в том числе и в Омской области. Сеть отличается улучшенной проникающей способностью и способна обеспечить устойчивый сигнал даже в подвалах и цокольных этажах зданий, где другие стандарты связи могут не работать. При этом объем передаваемых данных существенно меньше, что снижает затраты на эксплуатацию системы учета.