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Сразу 10 районов. МТС расширила зону покрытия LTE-сети в Омской области

Сразу 10 районов. МТС расширила зону покрытия LTE-сети в Омской области

19 июня 2024, 05:00
Высокоскоростной мобильный интернет, голосовая связь и неограниченные цифровые возможности появились даже в небольших населенных пунктах.

Зона покрытия МТС становится все больше: недавнее очередное расширение «мощностей» принесло сеть LTE сразу в 13 населенных пунктов Омской области. Примечательно, что в каждом из них жителей не так уж и много, не больше 500 человек — но стабильная и быстрая связь нужна везде и всегда.

Масштаб проведенных работ тоже поражает, ведь высокоскоростной интернет появился сразу на территории 10 районов Омской области (а это почти треть всего региона).

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и пока не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы стремимся закрыть эту потребность, а потому активно развиваем сеть в регионе. Так, в конце прошлого года мы обеспечили связью высокого качества жителей сразу 90 небольших населенных пунктах, а сегодня мы разом „зашли“ еще в 13 сел и деревень. Мы считаем, что и сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому продолжим развивать сеть в регионе», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Кстати, о населенных пунктах: сеть пришла в Лесной и Хвойный поселок, деревни Сарат, Усть-Тара, Мясники, Спайка и Липов Кут, а также в села Поречье, Ушаково, Кайлы, Большая Тава и Новоуйка, а значит еще у порядка 5 тысяч человек появился доступ как к важным цифровым услугам, так и к интернет-общению и развлечениям.

В лето — со связью. МТС провела высокоскоростную сеть 4G в Чернолучье Омской области
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#Илья Скобин#Бизнес#Омская область#Новости#МТС#LTE-сеть#Высокоскоростной интернет#Сельская местность#Развитие сети
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