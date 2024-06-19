Сразу 10 районов. МТС расширила зону покрытия LTE-сети в Омской области

Зона покрытия МТС становится все больше: недавнее очередное расширение «мощностей» принесло сеть LTE сразу в 13 населенных пунктов Омской области. Примечательно, что в каждом из них жителей не так уж и много, не больше 500 человек — но стабильная и быстрая связь нужна везде и всегда.