Новый поворот. Первомайский райсуд в Омске покинет опытный судья

Отметим, что Валитова имеет 20-летний опыт работы судьей. Свою работу она начинала в качестве мирового судьи в Октябрьском округе города. После этого, в 2009 году, Валитова стала работать в Первомайском райсуде. Здесь она трудится на протяжении уже 15 лет судьей гражданской коллегии.