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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

иллюстрация

Новый поворот. Первомайский райсуд в Омске покинет опытный судья

27 июня 2024, 11:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Первомайский райсуд в Омске покинет опытный судья

Валитова проработала в этом суде 15 лет.

Стала известна повестка заседания Квалификационной коллегии судей. На июньскую сессию планируют вынести тему о замещении судей и об одной отставке.

Будет рассмотрено несколько заявлений о замещении:

  • мирового судьи участка №112 в Куйбышевском судебном районе в Омске — Любови Виджюнене;
  • мирового судьи участка №110 в Советском судебном районе в Омске — Светланы Филипповой;
  • мирового судьи участка №46 в Кировском судебном районе в Омске — Анастасии Груманцевой;
  • мирового судьи участка №27 в Саргатском судебном районе Омской области — Эльдара Кучукова;
  • мирового судьи участка №22 в Омском судебном районе Омской области — Ирины Кирсановой;
  • мирового судьи участка №14 в Муромцевском судебном районе Омской области — Веры Гляденцевой.

Также Квалификационная коллегия судей поговорит о работе Майры Валитовой. Она подала прошение об отставке. Судья Первомайского районного суда желает покинуть должность с 8 июля 2024 года.

Отметим, что Валитова имеет 20-летний опыт работы судьей. Свою работу она начинала в качестве мирового судьи в Октябрьском округе города. После этого, в 2009 году, Валитова стала работать в Первомайском райсуде. Здесь она трудится на протяжении уже 15 лет судьей гражданской коллегии.

Также на заседании коллегии судей будет рассматриваться 6 заявлений на замещение вакантных должностей мировых судей в различных районах Омска и области.

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