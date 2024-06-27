Новый поворот. Первомайский райсуд в Омске покинет опытный судья

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Стала известна повестка заседания Квалификационной коллегии судей. На июньскую сессию планируют вынести тему о замещении судей и об одной отставке.
Будет рассмотрено несколько заявлений о замещении:
Также Квалификационная коллегия судей поговорит о работе Майры Валитовой. Она подала прошение об отставке. Судья Первомайского районного суда желает покинуть должность с 8 июля 2024 года.
Отметим, что Валитова имеет 20-летний опыт работы судьей. Свою работу она начинала в качестве мирового судьи в Октябрьском округе города. После этого, в 2009 году, Валитова стала работать в Первомайском райсуде. Здесь она трудится на протяжении уже 15 лет судьей гражданской коллегии.
Также на заседании коллегии судей будет рассматриваться 6 заявлений на замещение вакантных должностей мировых судей в различных районах Омска и области.