Платят 3 миллиона: в Омске отремонтируют первый пусковой участок метро

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Главное управление контрактной системы Омской области начало поиски подрядчика, который бы отремонтировал первый пусковой участок городского метрополитена. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.
В лоте говорится о «выполнении работ по содержанию объекта „Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции ‚Красный путь‘ (Библиотека им. А. С. Пушкина) до станции ‚Автовокзал‘ (Соборная) с электродепо.1-й этап станции ‚Библиотека им. А. С. Пушкина‘. Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2“, в части текущего ремонта плиточного покрытия тротуаров, гранитной плитки, потолка, входных дверей лестничных сходов №1, №2, №3, №4, дверей в технологические помещения, павильонов лестничных сходов №1, №2, №3, №4, уличного освещения, водоотводных лотков».
Речь идет о пешеходном переходе под улицей Красный путь. В техзадании уточняется, что стены перехода будут облицовывать гранитом, тротуары и бортовые камни будут разбирать и укладывать заново, а мусор, появившийся в ходе работ, вывезут на расстояние 15 километров. Начальная цена контракта — 3,6 млн рублей.