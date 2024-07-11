Платят 3 миллиона: в Омске отремонтируют первый пусковой участок метро

В лоте говорится о «выполнении работ по содержанию объекта „Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции ‚Красный путь‘ (Библиотека им. А. С. Пушкина) до станции ‚Автовокзал‘ (Соборная) с электродепо.1-й этап станции ‚Библиотека им. А. С. Пушкина‘. Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2“, в части текущего ремонта плиточного покрытия тротуаров, гранитной плитки, потолка, входных дверей лестничных сходов №1, №2, №3, №4, дверей в технологические помещения, павильонов лестничных сходов №1, №2, №3, №4, уличного освещения, водоотводных лотков».