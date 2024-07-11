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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Омске началась подготовка к ремонту пускового участка метро

Платят 3 миллиона: в Омске отремонтируют первый пусковой участок метро

11 июля 2024, 13:02
Фото: 1MI

В Омске началась подготовка к ремонту пускового участка метро

В заявке на госзакупках речь идет о ремонте тротуара, потолка, дверей.

Главное управление контрактной системы Омской области начало поиски подрядчика, который бы отремонтировал первый пусковой участок городского метрополитена. Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок.

В лоте говорится о «выполнении работ по содержанию объекта „Первый пусковой участок первой линии Омского метрополитена от станции ‚Красный путь‘ (Библиотека им. А. С. Пушкина) до станции ‚Автовокзал‘ (Соборная) с электродепо.1-й этап станции ‚Библиотека им. А. С. Пушкина‘. Лестничные входы и пешеходные переходы вестибюля № 2“, в части текущего ремонта плиточного покрытия тротуаров, гранитной плитки, потолка, входных дверей лестничных сходов №1, №2, №3, №4, дверей в технологические помещения, павильонов лестничных сходов №1, №2, №3, №4, уличного освещения, водоотводных лотков».

Речь идет о пешеходном переходе под улицей Красный путь. В техзадании уточняется, что стены перехода будут облицовывать гранитом, тротуары и бортовые камни будут разбирать и укладывать заново, а мусор, появившийся в ходе работ, вывезут на расстояние 15 километров. Начальная цена контракта — 3,6 млн рублей.

#Николай Эйхвальд#Метро#Омск#Госзакупки#Новости
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