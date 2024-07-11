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Омский предприниматель Николай Свинарев закрыл свое ИП

Бывший гендиректор «Эпак-Сервиса» Николай Свинарев закрыл свое ИП

11 июля 2024, 12:11
Фото: 1MI

Омский предприниматель Николай Свинарев закрыл свое ИП

Бизнесмен специализировался на консультировании по коммерческой деятельности.

Омский бизнесмен Николай Свинарев официально прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующее сообщение появилось в едином государственном реестре ИП вчера, 10 июля. Свинарев был включен в этот реестр в 2017 году, причем его основной специализацией было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Свинарев известен в первую очередь как бывший генеральный директор АО «Эпак-Сервис». Это крупная торговая компания с годовой выручкой, превышающей 3 млрд рублей. Сейчас Свинарев является учредителем ООО «Эпак-Сервис», «Эпак-Партнер», «Эпакт», «ВММ».

Единоличной владелицей «Эпак-Сервиса» стала Елена Свинарева
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#ИП#Николай Свинарев
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