Единоличной владелицей «Эпак-Сервиса» стала Елена Свинарева

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:53
В АО «Эпак-Сервис», зарегистрированном в Омске, произошли заметные изменения. С 31 января это предприятие на 100% принадлежит Елене Витальевне Свинаревой, занявшей в октябре прошлого года пост генерального директора.
«Эпак-Сервис» занимается «оптовой неспециализированной торговлей» — поставляет оборудование для нефтегазовых компаний. Это крупное предприятие с годовыми доходами, превышающими 2 млрд рублей. Оно тесно связано с семьей Свинаревых. Учредитель «Эпак-Сервиса», занимавший пост гендиректора в 2002–2015 годах, — Николай Витальевич Свинарев, в 2019–2022 годах компанией руководил Дмитрий Николаевич Свинарев, передавший должность Елене Витальевне.
Кстати, Елена Свинарева руководит еще и двумя фирмами, принадлежащими Дмитрию Свинареву. Это ООО «ВММ», зарегистрированное в Омске, и ООО «Эпак-Сервис», зарегистрированное в Москве.