30 лет посвятила преподаванию. В Омске скончалась тренер по каратэ Наталья Голикова

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Вчера, 10 июля, скоропостижно ушла из жизни тренер омской областной федерации киокусинкай и спортивного клуба «Бусидо» Наталя Голикова. Ей было 67 лет.
Наталья Голикова посвятила педагогической деятельности более 30 лет и, несмотря на возраст, три года назад успешно сдала экзамен на 1 Дан — черный пояс с одной золотой полоской.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Голиковой.