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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Омске на 67-м году жизни скончалась тренер по каратэ Наталья Голикова

30 лет посвятила преподаванию. В Омске скончалась тренер по каратэ Наталья Голикова

11 июля 2024, 08:29
Фото: РНФКК — Организация Каратэ Киокушинкай в России

В Омске на 67-м году жизни скончалась тренер по каратэ Наталья Голикова

О смерти тренера по каратэ Натальи Голиковой сообщили в российской федерации каратэ киокусинкай, женщина скоропостижно скончалась в возрасте 67 лет.

Вчера, 10 июля, скоропостижно ушла из жизни тренер омской областной федерации киокусинкай и спортивного клуба «Бусидо» Наталя Голикова. Ей было 67 лет.

Наталья Голикова посвятила педагогической деятельности более 30 лет и, несмотря на возраст, три года назад успешно сдала экзамен на 1 Дан — черный пояс с одной золотой полоской.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Голиковой.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Смерть человека#Смерть#Новости#Тренер#Олимпийский спорт#Тренерство#Каратэ
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