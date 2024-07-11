30 лет посвятила преподаванию. В Омске скончалась тренер по каратэ Наталья Голикова

О смерти тренера по каратэ Натальи Голиковой сообщили в российской федерации каратэ киокусинкай, женщина скоропостижно скончалась в возрасте 67 лет.