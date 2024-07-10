В Омске вдоль центральных улиц высадят новые деревья

Чтобы облик города был лучше, сухостои уберут и высадят новые деревья. Деревья, которые усыхают, будут сохранены. Агрономы начнут интенсивнее за ними ухаживать — подкармливать и поливать.



Так, вдоль дублера улицы Лукашевича заменят 43 сухостойные сосны. На их месте появятся подросшие саженцы декоративных деревьев. На Конева уберут сухие 20 сосен и 40 берез, вместо которых высадят свежие кустарники. Специалисты выбирают между кленом остролистным, черемухой, рябиной и яблоней сибирскую. Они хорошо прижились после высадки в аналогичной местности.