В Омске вдоль центральных улиц высадят новые деревья

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Омске состоялось несколько выездов членов городской «зеленой» комиссии. Вместе с агрономами и экологами они оценили состояние деревьев, которые растут вдоль дорог. Внимание уделили тем, кто высох при регулярном поливе.
Чтобы облик города был лучше, сухостои уберут и высадят новые деревья. Деревья, которые усыхают, будут сохранены. Агрономы начнут интенсивнее за ними ухаживать — подкармливать и поливать.
Так, вдоль дублера улицы Лукашевича заменят 43 сухостойные сосны. На их месте появятся подросшие саженцы декоративных деревьев. На Конева уберут сухие 20 сосен и 40 берез, вместо которых высадят свежие кустарники. Специалисты выбирают между кленом остролистным, черемухой, рябиной и яблоней сибирскую. Они хорошо прижились после высадки в аналогичной местности.
«Мы увидели, что есть процент „отпада“ уже взрослых деревьев, а не молодых саженцев. Надо понимать, что и места специфические с точки зрения физико-химических условий, — здесь сушь, ветра, продуваемая местность на улицах Конева и Лукашевича, не обеспечен необходимый влажностный режим, плюс мощное антропогенное воздействие — рядом проезжая часть с огромным трафиком», — сказал депутат Горсовета, член рабочей группы по озеленению города Алексей Провозин.
Известно, что замене подлежат около 40 аварийных деревьев вдоль Иртышской набережной. Кандидат биологических наук Михаил Григорьев отметил, что в местах рейдов установились тяжелые условия для роста деревьев. Нужно решать проблемы как минимум с грунтом и рельефом.
Вдоль Любинского проспекта решено убрать семь сухостойных ив и посадить на их месте новые шаровидные ивы. Все работы будут проходить преимущественно осенью после покупки саженцев.