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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Началась подготовка к конкурсу «Я-Омич. Я-Патриот»

Оформление конкурса «Я-Омич. Я-Патриот» обойдется бюджету в 300 с лишним тысяч рублей

10 июля 2024, 12:15
Фото: gorod55.ru

Началась подготовка к конкурсу «Я-Омич. Я-Патриот»

Чиновники уже ищут подрядчика.

В рамках празднования Дня города в Омске пройдет конкурс под названием «Я-Омич. Я-Патриот». Департамент контрактной системы в сфере закупок городской администрации разместил на сайте госзакупок лот, чтобы найти подрядчика, который займется «оформлением мероприятия».

Из технического задания следует, что конкурс будет проходить в Северно-Театральном сквере рядом с драмтеатром. Исполнитель должен будет установить там шатер-палатку, 20 столов и 20 стульев, 10 кресел-мешков, 4 ролл-апа с баннерами, развесить гирлянды, разместить инсталляцию «Я — Омич». Закончить оформление нужно не позже, чем за 3 часа до начала конкурса, а все разобрать и увезти — в течение суток после его окончания.

Начальная цена контракта — 364,6 тысячи рублей. Заявки принимаются до 16 июля.

Напомним: сегодня, 10 июля, была обнародована концепция праздничного оформления Омска к Дню города. Ее основными элементами стали триколор и элементы официальной геральдики.

Российский триколор и герб: омичам показали, как украсят Омск ко Дню города
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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#День города#Новости
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