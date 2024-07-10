Оформление конкурса «Я-Омич. Я-Патриот» обойдется бюджету в 300 с лишним тысяч рублей

Из технического задания следует, что конкурс будет проходить в Северно-Театральном сквере рядом с драмтеатром. Исполнитель должен будет установить там шатер-палатку, 20 столов и 20 стульев, 10 кресел-мешков, 4 ролл-апа с баннерами, развесить гирлянды, разместить инсталляцию «Я — Омич». Закончить оформление нужно не позже, чем за 3 часа до начала конкурса, а все разобрать и увезти — в течение суток после его окончания.