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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

иллюстрация

Российский триколор и герб: омичам показали, как украсят Омск ко Дню города

10 июля 2024, 08:21
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В 2024 году Омск в честь Дня города украсит герб России и триколор

Этим летом при оформлении города будут использовать триколор и элементы официальной геральдики.

Сегодня Сергей Шелест представил концепцию праздничного оформления Омска ко Дню города. Основной акцент будет сделан на триколоре, который станет преобладающим цветом в оформлении. Кроме того, в создании праздничного облика будут использованы элементы официальной геральдики: герб РФ, герб Омской области и герб города Омска.

«Приглашаю омские предприятия и организации тоже принять участие в процессе и украсить свои здания согласно общей концепции», — написал мэр в своем телеграм-канале.
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концепция
Фото: ТГ-канал Сергея Шелеста

В этом году в Омске, по традиции, будут украшены следующие улицы: Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирская, Иртышская набережная, Комсомольский мост, Соборная площадь и некоторые другие территории.

Напомним, что ранее стало известно, кто выступит для омичей в День города. На празднование была приглашена популярная группа «Пицца». Выступления музыкального коллектива, включая райдер, обойдется городу почти в 3 млн рублей.

Коллектив известен такими песнями, как «Оружие», «Улыбка» и «Лифт». В 2014 году группа Pizza была названа «Прорывом года» по версии телеканала Муз-ТВ и премии «OOPS! Choice Awards» в области музыки. Также песни Pizza можно было услышать в популярных российских сериалах, таких как «Молодежка» и «Два отца и два сына».

Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»
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