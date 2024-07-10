Российский триколор и герб: омичам показали, как украсят Омск ко Дню города

Коллектив известен такими песнями, как «Оружие», «Улыбка» и «Лифт». В 2014 году группа Pizza была названа «Прорывом года» по версии телеканала Муз-ТВ и премии «OOPS! Choice Awards» в области музыки. Также песни Pizza можно было услышать в популярных российских сериалах, таких как «Молодежка» и «Два отца и два сына».