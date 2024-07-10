Российский триколор и герб: омичам показали, как украсят Омск ко Дню города

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Сегодня Сергей Шелест представил концепцию праздничного оформления Омска ко Дню города. Основной акцент будет сделан на триколоре, который станет преобладающим цветом в оформлении. Кроме того, в создании праздничного облика будут использованы элементы официальной геральдики: герб РФ, герб Омской области и герб города Омска.
«Приглашаю омские предприятия и организации тоже принять участие в процессе и украсить свои здания согласно общей концепции», — написал мэр в своем телеграм-канале.
В этом году в Омске, по традиции, будут украшены следующие улицы: Гагарина, 60 лет Победы, Транссибирская, Иртышская набережная, Комсомольский мост, Соборная площадь и некоторые другие территории.
Напомним, что ранее стало известно, кто выступит для омичей в День города. На празднование была приглашена популярная группа «Пицца». Выступления музыкального коллектива, включая райдер, обойдется городу почти в 3 млн рублей.
Коллектив известен такими песнями, как «Оружие», «Улыбка» и «Лифт». В 2014 году группа Pizza была названа «Прорывом года» по версии телеканала Муз-ТВ и премии «OOPS! Choice Awards» в области музыки. Также песни Pizza можно было услышать в популярных российских сериалах, таких как «Молодежка» и «Два отца и два сына».