Владимир Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Владимир Путин посетил закрытие международной выставки-форума «Россия», которое состоялось сегодня, 8 июля. Отмечается, что это пятое посещение выставки президентом с начала ее работы.
Сотрудники выставки рассказали главе государства о своих успехах и поделились впечатлениями, а руководящая форумом Наталья Виртуозова выразила Владимиру Путину благодарность за организацию такого мероприятия.
Напомним, что выставка открылась в День России — 4 ноября 2023 года. Она должна была закрыться 12 апреля, но по поручению президента ее работу продлили до Дня семьи, любви и верности.