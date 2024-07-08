gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Владимир Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Владимир Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

8 июля 2024, 12:18
Фото: 1MI
Президент посетил закрытие международной выставки-форума «Россия», которое состоялось сегодня, 8 июля.

Владимир Путин посетил закрытие международной выставки-форума «Россия», которое состоялось сегодня, 8 июля. Отмечается, что это пятое посещение выставки президентом с начала ее работы.

Сотрудники выставки рассказали главе государства о своих успехах и поделились впечатлениями, а руководящая форумом Наталья Виртуозова выразила Владимиру Путину благодарность за организацию такого мероприятия.

Напомним, что выставка открылась в День России — 4 ноября 2023 года. Она должна была закрыться 12 апреля, но по поручению президента ее работу продлили до Дня семьи, любви и верности.

Александр Дюков доложил Путину о достижениях Омского НПЗ
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Владимир Путин#Президент РФ#Россия#Выставка#Новости#Президент путин#Президент#Выставка Россия#Выставка-форум «Россия»#Международная выставка-форум
Подпишитесь
Прекращение стройки, проверка ТЭЦ и залитый «перцем» рэпер. Главные темы недели
Вчера, 10:00
Погодка благоволит. Омичи собрали целые ведра грибов и ягод в прошлые выходные
Сегодня, 10:16
Добились своего. Омичи взыскали с «Омск РТС» компенсацию за морозы без отопления
Сегодня, 03:23
На «Омск-РТС» завели дело из-за внепланового отключения горячей воды на месяц
Сегодня, 05:01
Опустились на 9 место. С начала года Омскую область покинуло почти 1,5 тысячи человек
Сегодня, 08:36
Вячеслава Васильева выбрали председателем совета Союза строителей Омской области
Сегодня, 08:02